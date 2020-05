Vanessa Bryant otworzyła ostatni list od Kobego

Za nami weekend gwiazd w najlepszej koszykarskiej lidze świata, czyli NBA. Jak co roku były emocjonujące konkursy wsadów i rzutów za trzy punkty i kulminacja, czyli niedzielny mecz gwiazd, w czasie którego oddano hołd Kobe'emu Bryantowi i jego córce, którzy zginęli w katastrofie śmigłowca. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

To będzie wyjątkowo smuty dzień dla światowej koszykówki i samego Los Angeles. 24 lutego kibice pożegnają w hali Staples Center tragicznie zmarłego Kobe'ego Bryanta. - To będzie naprawdę ogromne wydarzenie - przyznał Marcin Gortat, z którym rozmawiał Marcin Wrona, korespondent "Faktów TVN" w USA.

Wdowa po Bryancie w rocznicę ślubu: mój królu, moje serce W sobotę... czytaj dalej » "Czekałam do dnia moich urodzin z otwarciem jeszcze jednego listu. Dostałam to, na co dziś czekałam" - napisała na swoim profilu wdowa po koszykarzu, który 26 stycznia zginął wraz z córką Gianną i siedmioma innymi osobami w katastrofie śmigłowca w okolicach Los Angeles.

"Pewną ironią jest to, że Kobe umieścił moje zdjęcie w objęciach anioła, narysowanego przez artystę. Tęsknię za miłością mojego życia i moją słodką małą Mamacitą. Chciałabym, żebyśmy wszyscy byli razem" - napisała Vanessa w swoje 38. urodziny.

Pamięć po Kobem wciąż żywa

Od dnia śmierci Kobego Vanessa co jakiś czas publikuje na swoim profilu wspomnienia, związane z mężem i córką. Spotykają się zwykle z bardzo ciepłym przyjęciem ze strony fanów koszykarza, uważanego przez wielu za jednego z najlepszych w historii NBA.

Wyświetl ten post na Instagramie. Yesterday I found an envelope labeled To: The Love of my Life. From, Tu Papi I waited to open one more letter on my birthday. It gave me something to look forward to today.The irony is that Kobe had a photo of me drawn with an Angel holding me up by an artist on the cover. Missing the Love of my Life and my sweet little Mamacita- my fellow Taurus. Grateful to wake up to my 3 sweet girls today. Wish we were all together. #MyBirthdayWish Post udostępniony przez Vanessa Bryant (@vanessabryant) Maj 5, 2020 o 9:15 PDT

Bryant przez 20 lat zawodowej kariery związany był z drużyną Los Angeles Lakers, z którą wystąpił w siedmiu finałach ligi NBA, pięciokrotnie zdobywając tytuł mistrzowski. Dwa razy został wybrany najbardziej wartościowym zawodnikiem (MVP) finałów, a raz całego sezonu zasadniczego. Z reprezentacją USA zdobył dwukrotnie złoty medal igrzysk olimpijskich.

W 2018 roku został również laureatem Oskara za najlepszy krótkometrażowy film animowany. Film "Droga koszykówko" nakręcił wraz z Glenem Keanem.