Transferowy hit w NBA, LeBron ma nowego partnera. "Zróbmy to, bracie"

Lakers, w poszukiwaniu partnera dla LeBrona Jamesa, z którym nie udało się drużynie awansować do fazy play off minionego sezonu, mają oddać do Nowego Orleanu Lonzo Balla, Brandona Ingrama i Josha Harta oraz trzy wybory, w tym numer 4, draftu, który odbędzie się w czwartek. Klub z Nowego Orleanu wylosował także pierwszy numer.

"To początek"

Pozyskany skrzydłowy ma stworzyć z Jamesem jeden z najsilniejszych duetów w lidze NBA. "AD w drodze. Zróbmy to, bracie! To początek!" - napisał "Król James" w sobotnią noc na Instagramie.



Wyświetl ten post na Instagramie. AD on da way!! @antdavis23 . Let’s get it bro! Just the beginning.. #LakeShow Post udostępniony przez LeBron James (@kingjames) Cze 15, 2019 o 8:16 PDT





Mierzący 208 cm Davis ma obowiązujący do 2020 roku kontrakt z Pelikanami na kwotę 127 mln dolarów, ale w trakcie sezonu poinformował, że nie będzie go przedłużał. Zainteresowanie jego przejęciem wyrażali także New York Knicks i Boston Celtics. Transfer Davisa do Lakers może nastąpić nie wcześniej niż 1 lipca.

Urodzony w Chicago 26-letni skrzydłowy, mistrz NCAA z Kentucky Wildcats (2012), mistrz świata (2014) i olimpijski (2012) z drużyną Stanów Zjednoczonych, był już trzy razy wybierany do pierwszej piątki sezonu zasadniczego NBA. Wystąpił też pięciokrotnie w meczu All-Star, a w 2017 r. został uznany najlepszym zawodnikiem (MVP) tego spotkania.

Jest też w 20-osobowej kadrze USA powołanej przez trenera Gregga Popovicha na obóz przygotowawczy w Las Vegas (5-9 sierpnia), na którym wyłoniona zostanie "12" na mistrzostwa świata w Chinach (31 sierpnia - 15 września).