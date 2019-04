Blazers i Warriors blisko awansu w Konferencji Zachodniej

Foto: Getty Images | Video: Wikipedia CC BY SA 2.0, Flickr

26.02 | Niecodziennie trener pewnego zwycięstwa zespołu w NBA prosi o przerwę na 10 sekund przed końcem. Bo też rzadko zdarza się okazja, aby uhonorować takiego gracza. Wyjątkową owację zgotowano Dirkowi Nowitzkiemu, zawodnikowi drużyny przyjezdnej. To też rzecz niespotykana. Wszystko za 1500. mecz, jaki Niemiec właśnie rozgrywał w lidze.

Video: Frank Bryan The Sporting News Archives Public Domain, 1971–72 NBA program, Wikipedia CC BY-SA 3.0

23.09 | Zamieszania wokół wizyty koszykarzy Golden State Warriors w Białym Domu ciąg dalszy. Czy mistrzowie NBA odwiedzą Donalda Trumpa ma zdecydować cała drużyna, ale jedna z ich największych gwiazd, Stephen Curry już swoją opinię wyraził. - Nie chce iść - stwierdził, a to spotkało się z ostrą reakcją prezydenta.

Video: Wikipedia CC BY SA 2.0, Flickr

Broniących tytułu mistrzów NBA do zwycięstwa poprowadził Kevin Durant, który zdobył 33 punkty, a Klay Thompson zdobył punt mniej. Natomiast zespół z Los Angeles liczy na powtórzenie wyczynu z 2014 roku, kiedy po siedmiu spotkaniach wygrał rywalizację z Warriors, mimo porażki w pierwszym meczu.

LA gościnne dla Warriors

- Mamy teraz duże doświadczenie - podkreślił Thompson z Golden State, którzy wygrali oba mecze w Los Angeles. W środowy wieczór rywalizacja przeniesie się do Oakland.

Wygrane numer trzy. "Do głowy przychodzi słowo dominacja" Koszykarze... czytaj dalej » Z kolei zespół z Portland do zwycięstwa nad Oklahoma City Thunder 111:98 poprowadzili C.J. McCollum i Damian Lillard, którzy zdobyli odpowiednio 27 i 24 punkty. Obaj w sumie zdobyli 51 punktów, w tym dziewięciokrotnie trafili za trzy punkty.

- Nie czułem, żebyśmy potrzebowali grać z nadmierną agresją w pierwszej kwarcie. Po prostu czekaliśmy jak rozwinie się mecz. Jednak w trzeciej kwarcie poczułem, że to był moment, w którym powinniśmy przycisnąć - przyznał Lillard.

Zespołu z Oklahomy przed porażką nie uchroniła świetna postawa Paula George'a, który zdobył 32 punkty i zaliczył 10 zbiórek.

Celtics już z awansem

W innym niedzielnym meczu Toronto Raptors pokonało na wyjeździe Orlando Magic 107:85 i w rywalizacji do czterech zwycięstw prowadzi 3-1. Wcześniej jako pierwszy zespół awans do drugiej rundy play off zapewnili sobie koszykarze Boston Celtics, którzy pokonali na wyjeździe Indiana Pacers 110:106 i wygrali całą rywalizację 4-0.