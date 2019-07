Julian Alaphilippe najlepszy w poniedziałek. W nagrodę został liderem wyścigu

CCC Team rozpoczyna walkę o koszulkę lidera Tour de France. "Motywacji nie brakuje" Nie jest... czytaj dalej » Trzeciego dnia Wielkiej Pętli kolarze wjechali do Francji. Mieli do przejechania 215 km z belgijskiego Binche do Épernay w północnej Francji.

To był spokojny etap, lecz zaczął się od ucieczki pięciu zawodników: Stéphane Rossetto, Tim Wellens, Paul Orselin, Yoann Offredo, Anthony Delaplace. Szczególnie zmotywowany był ten pierwszy, który po pierwszym etapie został nagrodzony czerwonym numerem dla najaktywniejszego zawodnika. W mocnej defensywie znaleźli się kolarze EF Education First.

Zdeterminowany Allaphilippe

Za ofensywny styl należy pochwalić Tima Wellensa. Zawodnik UCI WorldTeam Lotto–Soudal skutecznie zaatakował koszulkę dla najlepszego górala. W ciągu całego etapu nie działo się wiele więcej, a główna grupa zaczęła podkręcać tempo dopiero kilkanaście kilometrów przed metą. Główną grupę zaczęli napędzać kolarze Bory.

Do ataku rzucił się Julian Alaphilippe. Kolarz Quick-Stepu zrobił to w zasadzie w ostatniej chwili, na ostatnim podjeździe. Już wtedy było niemal pewne, że z żółtą koszulką lidera pożegna się Mike Teunissen. Alaphilippe nie kalkulował i mknął do mety samotnie. 27-letni Francuz potrafił nawet powiększać przewagę. Został nowym liderem wyścigu. Drugi jest obecnie Matthews.

Trzecie miejsce zajął Belg Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), a tuż za nim uplasował się jego rodak i lider polskiej drużyny CCC Greg Van Avermaet.

Polacy dojechali w dalszej części stawki. Michał Kwiatkowski zajął 60. miejsce.

Jutro czwarty etap Wielkiej Pętli. Kolarze przejadą 213,5 km z Reims do Nancy.

Transmisja w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze od godz. 12.

Wyniki 3. etapu, Binche - Epernay (215 km):

1. Julian Alaphilippe (Francja/Deceuninck-Quick Step) - 4:40.29

2. Michael Matthews (Australia/Sunweb) 26 s

3. Jasper Stuyven (Belgia/Trek-Segafredo)

4. Greg Van Avermaet (Belgia/CCC)

5. Peter Sagan (Słowacja/Bora-Hansgrohe)

6. Matteo Trentin (Włochy/Mitchelton-Scott)

7. Sonny Colbrelli (Włochy/Bahrain-Merida)

8. Xandro Meurisse (Belgia/Wanty-Gobert)

9. Wout van Aert (Belgia/Jumbo-Visma)

10. Thibaut Pinot (Francja/Groupama-FDJ) ten sam czas

... 60. Michał Kwiatkowski (Polska/Ineos) 1.13

133. Łukasz Wiśniowski (Polska/CCC) 13.58

Klasyfikacja generalna:

1. Julian Alaphilippe (Francja/Deceuninck-Quick Step) - 9:32.19

2. Wout van Aert (Belgia/Jumbo-Visma) 20 s

3. Steven Kruijswijk (Holandia/Jumbo-Visma) 25

4. George Bennett (Nowa Zelandia/Jumbo-Visma) ten sam czas

5. Michael Matthews (Australia/Sunweb) 40

6. Egan Bernal (Kolumbia/Ineos) ten sam czas

7. Geraint Thomas (Wielka Brytania/Ineos) 45

8. Enric Mas (Hiszpania/Deceuninck-Quick Step) 46

9. Greg Van Avermaet (Belgia/CCC) 51

10. Wilco Kelderman (Holandia/Sunweb) ten sam czas

... 54. Michał Kwiatkowski (Polska/Ineos) 2.02

152. Łukasz Wiśniowski (Polska/CCC) 16.24