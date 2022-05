Znamy wszystkie półfinalistki w Rzymie. Wydarzeniem dnia powrót z 1:6, 2:5

Tunezyjka, która w poniedziałek w światowym rankingu awansowała na 7. miejsce, najwyższe w jej karierze, jest ostatnio w kapitalnej dyspozycji. W ubiegłą sobotę została pierwszą w historii Arabką, która wygrała turniej WTA 1000 (w Madrycie). Tunezyjka triumfuje w Madrycie. Zapisała się w historii tenisa Ons Jabeur... czytaj dalej »

Skuteczna zmiana w głowie

Na zwycięstwo ma ochotę także w Rzymie, choć oglądając jej pojedynek z Marią Sakkari, wydawało się, że jej przygoda zakończy się na ćwierćfinale. Pierwszego seta z Greczynką Jabeur przegrała wyraźnie 1:6, a w drugim była o dwie piłki od odpadnięcia. Sakkari prowadziła już bowiem 5:2 i 30:0. I na dodatek to ona serwowała.

- W tym momencie w mojej głowie powiedziałam sobie: nie możesz zakończyć tych niesamowitych prawie trzech tygodni w ten sposób. I od tego zaczęłam - wyjawiła potem Tunezyjka, która odwróciła losy spotkania.

Od stanu 2:5 zwyciężyła w ośmiu gemach z rzędu. Do końca spotkania dołożyła jeszcze trzy, przegrywając zaledwie jednego. To przełożyło się na jej wygraną 1:6, 7:5, 6:1.



NO QUIT



@Ons_Jabeur fights back from the brink of defeat! Books her place in the semifinals.#IBI22pic.twitter.com/l00mVuogzV — wta (@WTA) May 13, 2022





Dla Jabeur to dziesiąte zwycięstwo z rzędu i 24. w tym roku. Tylko Iga Świątek od stycznia wygrała w tourze więcej spotkań (33).

Rosyjska niespodzianka

O awans do finału Tunezyjka powalczy z Kasatkiną, która w ćwierćfinale wyeliminowała Jil Teichmann, rozgrywając najkrótszy mecz tej rundy u kobiet. Pierwszego seta wygrała 6:4, a w drugim, przy jej prowadzeniu 3:2, Szwajcarce na tyle dokuczał ból lewego przywodziciela, że musiała zrezygnować z dalszej gry.



The last semifinal spot will be filled by @DKasatkina after Teichmann retires.



Final score: 6-4, 3-2.#IBI22pic.twitter.com/pIbICtIC3p — wta (@WTA) May 13, 2022





Obecność Rosjanki w najlepszej czwórce jest największym zaskoczeniem. Warto jednak pamiętać, że 23. w światowym rankingu zawodniczka w trzeciej rundzie wyeliminowała rozstawioną z dwójką Hiszpankę Paulę Badosę 6:4, 6:4.

WTA Rzym 2022. Kiedy półfinały?

Jeśli Świątek w sobotnim półfinale poradzi sobie z Aryną Sabalenką, to dzień później o obronę tytułu zagra ze zwyciężczynią meczu Jabeur - Kasatkina. Starcie Polki z Białorusinką rozpocznie się o godzinie 12, natomiast mecz Tunezyjki z Rosjanką zaplanowano na 17.

Wyniki ćwierćfinałów:

Aryna Sabalenka (Białoruś, 3) - Amanda Anisimova (USA) 4:6, 6:3, 6:2

Iga Świątek (Polska, 1) - Bianca Andreescu (Kanada) 7:6 (7-2), 6:0

Ons Jabeur (Tunezja, 9) - Maria Sakkari (Grecja, 4) 1:6, 7:5, 6:1

Jil Belen Teichmann (Szwajcaria) - Daria Kasatkina (Rosja) 4:6, 2:3 (krecz)