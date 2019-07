Szarapowa poddała się w dziwnym momencie. "To brak szacunku dla rywalki"

Linette optymistką przed kolejnym meczem. "Trawa będzie pomagać moim uderzeniom" Magda Linette... czytaj dalej » Dla Szarapowej to był dopiero drugi turniejowy występ od stycznia. Wtedy musiała wycofać się z imprezy w Sankt Petersburgu. Krótko potem przeszła operację lewego ramienia, które w karierze dokuczało jej wielokrotnie.

Powrót na trawę

Następnie intensywnie się leczyła i opuściła mnóstwo imprez, w tym wielkoszlemowy French Open. Wróciła niedawno. Dzięki tzw. dzikiej karcie wystąpiła na Majorce. Tam wygrała ze Słowaczką Viktorią Kuzmovą, a potem uległa Andżelice Kerber z Niemiec. We wtorek okazało się, że powrót był chyba przedwczesny. Ten sam uraz prawdopodobnie znów się odnowił.

Długo jednak wszystko było w porządku. Szarapowa z Parmentier prowadziła 6:4, 5:2. Potem serwowała przy wyniku 5:3, aby wygrać spotkanie. Wtedy zaczęły się problemy. Rosjanka straciła dwa kolejne podania, ale w pewnym momencie od zwycięstwa dzieliły ją dwa wygrane punkty. W tie-breaku uległa jednak 0-7. W trzecim secie nie była w stanie praktycznie grać. Na korcie pojawił się fizjoterapeuta. Przy stanie 0:5 była liderka rankingu skreczowała. Ból lewej ręki był zbyt mocny.

Przegrała z bólem

- Wszystkie te dzieci i ich rodzice pewnie zapłacili dużo, aby zobaczyć, jak gram, a ja musiałam poddać mecz. Nie chcę, aby to się jeszcze kiedyś zdarzyło. Następnym razem na pewno będę się czuła bardzo dobrze – mówiła zapłakana Szarapowa na konferencji prasowej. – To bardzo zdradliwa kontuzja i do końca nierozpoznana. Żaden lekarz do końca nie był w stanie stwierdzić, co mi tak naprawdę dolega.

Sharapowa skreczowała w wielkoszlemowej imprezie pierwszy raz

Rosjanka po raz pierwszy w karierze skreczowała w meczu turnieju wielkoszlemowego. Stało się do po dwóch godzinach i 17 minutach. – Kontuzja zaczęła mi dolegać w drugim secie. To nie jest miłe, że musiałam wycofać się w trakcie meczu. Po prostu ból nie pozwalał mi na dalszą grę. Uraz ramienia to coś, co jest ze mną od dawna. W ostatnich miesiącach zrobiłam wszystko, aby wrócić do zdrowia. Teraz czekają mnie kolejne badania i konsultacje – ubolewała.

Krecz Szarapowej w takim momencie pojedynku wywołał ożywioną dyskusję w internecie. W mediach społecznościowych są oczywiście ludzie broniący Rosjanki, ale niektórzy mają zupełnie inne zdanie.

"Czegoś takiego się po prostu nie robi przy takim wyniku. Skoro wiedziała, że nie może grać, mogła skreczować wcześniej"; "To brak szacunku dla przeciwniczki" – pisali obserwatorzy meczu.

"Bez dopingu po prostu nie może grać i to się potwierdziło" – dodał inny, który nawiązał do kilkunastomiesięcznego zawieszenia Szarapowej za stosowanie niedozwolonych środków. Po powrocie na korty na początku 2017 roku, 32-letnia dziś zawodniczka nie jest w stanie wrócić do formy sprzed kary.