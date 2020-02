Polska finalistka Australian Open: radzę sobie w juniorach, poradzę sobie w seniorach

Jesteś świeżo po największym sukcesie w karierze. Choć nie dałaś rady w finale, na ceremonii rozdania nagród szeroki uśmiech nie schodził ci z twarzy.

- Finał to wielki sukces. Jestem z tego bardzo zadowolona. Choć został niedosyt, bo jednak ten finał był do wygrania. Ale nie byłam w dobrej dyspozycji. Bardzo późno skończyłam półfinał, do tego doszła kontuzja uda. Miałam na odpoczynek równo 12 godzin, z czego spałam tylko cztery. Spać cztery godziny i grać finał po tak ciężkim półfinale... To zadecydowało. Czułam się bardzo słabo fizycznie, nie miałam energii. Zawsze można na coś narzekać, jednak finał to i tak niesamowity wynik.

A dlaczego twój trener był zaskoczony, że poszło ci aż tak dobrze? Nie byłaś w formie? Bo jeżeli bez formy dochodzisz do finału, to zastanawiam się, co będzie, jak już będziesz w tej formie (śmiech).

- Może był zaskoczony, bo tydzień wcześniej byłam na turnieju w Indiach i poszło mi bardzo słabo. Nie byłam w jakiejś superformie. W grudniu chorowałam, więc co jakiś czas treningi były przerywane. Byłam w formie przeciętnej, średniej, zdecydowanie mogę być w lepszej.

To jak się udało wstrzelić akurat w Australian Open?

- Byłam na miejscu już pięć dni przed turniejem. Od samego początku grało mi się dobrze na tych kortach. Może to ta infrastruktura, słoneczna pogoda? Do tego trafiłam na ten tydzień, kiedy czułam się dobrze i byłam w dobrym nastroju.

- Przepaść, jednak minęło bardzo dużo czasu. To jest rok, a rok w karierze sportowca to jednak bardzo dużo. Zrobiłam w tym czasie ogromne postępy. Dojrzałam do swojej gry, do moich umiejętności, zaczęłam grać to, co umiem. Jestem bardziej pewna siebie, poprawiłam znacznie ranking. Ale to wszystko bardzo cienka granica, bo te mecze wygrywa się tak naprawdę kilkoma piłkami. Równie dobrze mogłam przegrać w 1. czy w 2. rundzie.

Po takim sukcesie łatwiej się planuje kolejne starty?

- Już za tydzień wyjeżdżam na halowy turniej I kategorii do Kazania. Później, już na mączce, będę się przygotowywać do Rolanda Garrosa i pozostałych wielkich szlemów. Zostały mi jeszcze trzy. Mam nadzieję, że zakwalifikuję się na koniec roku do juniorskiego Mastersa.

We wrześniu skończysz 18 lat, to twój ostatni rok w juniorach. Z gry już bardziej przypominasz seniorkę niż juniorkę. Jesteś już gotowa zrobić ten następny krok?

- Na zawodowstwo przejdę po tym Mastersie, czyli na koniec roku. Podchodzę do tego spokojnie, bo to nowy poziom w mojej karierze. Na razie nie mam ani punktów, ani rankingu. Zaczynam całkowicie od zera. Ale ja się tym nie przejmuję. Uważam, że skoro radzę sobie w juniorskim tenisie, to i poradzę sobie w seniorskim. To nie jest według mnie jakaś przepaść. No ale przede wszystkim muszę robić postępy w mojej grze.

Po sukcesie w Melbourne awansowałaś na 11. miejsce w światowym rankingu, co oznacza, że w wielkich szlemach będziesz rozstawiona. Jak to odbierasz?

- To rozstawienie na wielkich szlemach jest pomocne, ale nie do końca. Bo na wielkich szlemach nie ma słabych zawodniczek. Od 1. rundy do finału mecze są bardzo wyrównane i na bardzo podobnym poziomie. Niby będę rozstawiona, ale prawda jest taka, że dużo mi to nie pomoże.

Jakie cele wyznaczyłaś sobie na ten sezon?

- Przede wszystkim chciałabym być w ósemce najlepszych juniorek, żeby zagrać w Mastersie. To jest główny cel. To byłoby fajne zakończenie mojego etapu juniorskiego. Chciałabym też oczywiście zagrać dobrze wszystkie szlemy, przede wszystkim Wimbledon i US Open. Roland Garros to nie jest mój szlem, bo jest na mączce, a ja na mączce gram rzadko. Lepiej gram na hardcourcie, więc zawsze tę mączkę omijałam szerokim łukiem.

Źródło: Getty Images Weronika Baszak we wrześniu skończy 18 lat

Zwykłe dziewczyny w twoim wieku z Wrocławia w poniedziałek zaczęły ferie. Ty jesteś niezwykłą dziewczyną. W te ferie nawet umówić się z tobą na rozmowę nie jest łatwo.

- Moje ferie wyglądają tak, że dwa razy dziennie mam treningi. Pierwszy o 9:30, drugi o 15:30, a w międzyczasie nauka. Mam nauczanie domowe i muszę się trochę wziąć do nauki, bo zbliża się matura. Teraz nie było mnie miesiąc w domu, więc w czasie ferii niestety się uczę, i to dość sporo.

W tym roku maturę zdaje też Iga Świątek. Jest jakaś rywalizacja między wami na tym polu?

- Nie, żadnej rywalizacji między nami nie ma, tym bardziej naukowej.

A w ogóle trzymacie się z Igą razem czy wasze kariery na tyle idą różnym torem, że tych punktów wspólnych na razie brakuje?

- Kolegujemy się, choć rzadko się widujemy, bo ona gra już zawodowe turnieje, a ja jeszcze juniorskie. Ale widziałyśmy się w Australii i nawzajem sobie kibicowałyśmy. Ona była na moich meczach, ja na jej. Na pewno jesteśmy dobrymi koleżankami.

Takie przyjaźnie w tourze chyba trudno utrzymać?

- Raczej tak. Ja najlepszych przyjaciół mam we Wrocławiu. Nie są oni w ogóle związani ze sportem. To są chyba najlepsze przyjaźnie, bo takie czyste, bez żadnej rywalizacji.

Znajdujesz w ogóle czas na spotkania z przyjaciółmi? Jak wygląda twój tydzień?

- Trenuję od poniedziałku do soboty, dwa razy dziennie. Codziennie rano mam dwie godziny tenisa z trenerem albo sparingpartnerem. Po treningu, około południa, mam trzy godziny lekcji z nauczycielkami. Od około 16 mam następny trening, znów dwugodzinny, ale on jest już motoryczny. Zazwyczaj też robię go na korcie, pod tenis. I tak dzień w dzień do soboty. Niedzielę mam wolną. Czasami mogę odetchnąć już w sobotę po pierwszym treningu. Jak jestem bardzo zmęczona całym tygodniem, to w sobotę robię jeden trening, ale jak jeszcze dobrze się czuję, to dwa.

Ferie masz więc tylko z nazwy. Na narty pewnie też już nie możesz sobie pozwolić?

- Dokładnie. Kiedyś jeszcze jeździłam na nartach i staraliśmy się z rodziną wyjeżdżać na tydzień, ale zadecydowaliśmy, że jest to za bardzo ryzykowne. Jestem na takim etapie kariery, że lepiej nie ryzykować. Wyjeżdżamy zazwyczaj na 10 dni wakacji między sezonami, kiedy nie ma turniejów, bo jednak odpoczynek też musi być. Kiedyś były ferie, teraz nie ma czasu.