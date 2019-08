Wyżej notowana rywalka pokonana. Fręch walczy o US Open

Magdalena Fręch i inni Polacy walczą o US Open

Pierwszego dnia kwalifikacji do drugiego turnieju wielkoszlemowego sezonu zobaczyliśmy jednego Polaka. Kamil Majchrzak był faworytem w starciu z Simone Bolellim, ale w najważniejszych momentach grał bardzo źle. Ostatecznie Włoch po 110 minutach pokonał piotrkowianina 7:5, 7:6 (5). Transmisje z eliminacji French Open w Eurosporcie.

Magdalena Fręch po ponad półtorej godziny przegrała w kwalifikacjach do French Open z Richel Hogenkamp.

Rywalką Fręch była wyżej notowana rywalka (Chinka zajmuje 222. miejsce w rankingu WTA), a mimo to łodzianka odważnie rozpoczęła mecz. W ósmym gemie, po pierwszym przełamaniu wyszła na prowadzenie 5:3. Nie oddała go już do końca seta.

Przełamaniem Chinka zrewanżowała się w drugiej partii, przy stanie 3:2. Sytuacja ta tylko zmobilizowała Fręch i kolejne cztery gemy padły jej łupem. Awans do II rundy kwalifikacji wywalczyła w 77 minut. Dramat Kawy w eliminacjach US Open. Tenisistki cierpiały na korcie Katarzyna Kawa... czytaj dalej »

Dobre wspomnienia

Kolejną rywalką Polki w Nowym Jorku będzie 173. w rankingu WTA Rebecca Sramkova. Fręch ma dobre wspomnienia z meczów ze Słowaczką, gdyż przed rokiem pokonała ją w decydującej rundzie kwalifikacji French Open, a w maju była lepsza w turnieju ITF w Trnawie na Słowacji.

We wtorek swój pierwszy mecz rozegra Kamil Majchrzak - jego rywalem będzie Argentyńczyk Carlos Berlocq. Udział w turnieju głównym mają zapewniony Iga Świątek, Magda Linette i Hubert Hurkacz.

Wynik I rundy kwalifikacji US Open:

Magdalena Fręch (Polska) - Jia-Jing Lu (Chiny) 6:3, 6:4.