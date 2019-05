Hurkacz kontra Djoković w Eurosporcie 1. Plan relacji z drugiego dnia Roland Garros

Do niecodziennej sytuacji doszło podczas meczu Jiri Vesely - Leonardo Mayer. Chłopiec do podawania piłek zbyt wcześnie wbiegł na kort, przez co przerwał trwającą akcję. Reakcja tenisisty mogła być tylko jedna - głośny krzyk złości. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Plan relacji z drugiego dnia Roland Garros w Eurosporcie 1 i Eurosporcie 2.

Eurosport 1 (relacje od godziny 10:55)

kort centralny Philippe’a Chatriera

Caroline WOZNIACKI (Dania) [13] vs Weronika KUDERMIETOWA (Rosja)

Yannick HANFMANN (Niemcy) vs Rafael NADAL (Hiszpania) [2]

Novak DJOKOVIĆ (Serbia) [1] vs Hubert HURKACZ (Polska)

Serena WILLIAMS (USA)[10] vs Witalija DIACZENKO (Rosja)

Gem, set i Mats

Eurosport 2 (relacje od godziny 10:55)

kort nr 12 - Filip KRAJINOVIĆ (Serbia) vs Frances TIAFOE (USA)[32]

kort Suzanne Lenglen - Sorana CIRSTEA (Rumunia) vs Petra KVITOVA (Czechy)[6]

kort Simonne Mathieu - Stan WAWRINKA (Szwajcaria) [24] vs Jozef KOVALIK (Słowacja)

kort Suzanne Lenglen - Dominic THIEM (Austria)[4] vs Tommy PAUL (USA)

