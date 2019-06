Rafael Nadal w 12. paryskim półfinale. Rozbity Nishikori

Video: Eurosport

Efektownie i efektywnie. Bajeczny smecz Nadala

Dla Rafy Nadala nie ma zagrań niemożliwych do wykonania. Hiszpan udowodnił to w starciu z Keiem Nishikorim. Nadal był odwrócony tyłem do gry, a mimo to kapitalnie zasmeczował. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

»