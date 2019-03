Pierwszy tytuł Kamila Majchrzaka w ATP Challenger Tour

101. zwycięstwo Federera. Isner nie obronił tytułu w Miami Rozstawiony z... czytaj dalej » Niedzielny mecz był pierwszym w karierze pojedynkiem 154. w rankingu ATP Majchrzaka z 210. w tym zestawieniu Janvierem.

Pierwszego seta Polak rozpoczął znakomicie, bo od prowadzenia 3:0 z przewagą dwóch przełamań. W czwartym gemie co prawda stracił swoje podanie, ale po raz drugi w tym meczu przełamać już się nie pozwolił.

W drugim secie Francuz nie wykorzystał czterech break pointów, a w tie-breaku jedyny punkt wywalczył na 1-2.

Pierwsze takie zwycięstwo

23-letni Polak wygrał wcześniej osiem imprez ITF w singlu i pięć w deblu (raz triumfował w parze z...Janvierem).

Challengery to drugie pod względem rangi międzynarodowe turnieje tenisowe.