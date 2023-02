Świątek z patentem na Amerykankę. Ma finał turnieju w Dubaju

TAK RELACJONOWALIŚMY MECZ ŚWIĄTEK - GAUFF W EUROSPORT.PL

21-letnia Świątek, liderka światowego rankingu, ostatnio wręcz zdmuchuje rywalki z kortu. Niedawno wygrała turniej w Dausze, tracąc po drodze zaledwie pięć gemów. W Dubaju Polka rozprawiła się kolejno z Kanadyjką Leylah Fernandez 6:1, 6:1 i Rosjanką Ludmiłą Samsonową 6:1, 6:0. Znów ekspresowo.

Świątek koszmarem Gauff

Koszmar na korcie. Rywalka Linette nie była w stanie dokończyć meczu Magda Linette już... czytaj dalej » W ćwierćfinale w ogóle nie musiała wychodzić na kort. Już w środę okazało się, że jej przeciwniczka Czeszka Karolina Pliskova wycofała się z powodu infekcji wirusowej. A Gauff w tej fazie turnieju pokonała swoją rodaczkę Madison Keys 6:2, 7:5.

Dla niespełna 19-letniej Gauff Świątek jawi się jako koszmar. Amerykanka, rozstawiona w Dubaju z numerem piątym, mierzyła się z Polką dotychczas pięć razy i wszystkie mecze przegrała, w tym wielkoszlemowy finał French Open 2022. Ba, w żadnym nie wygrała seta.

W piątek bilansu nie poprawiła. Już w trzecim gemie pierwszego seta Świątek przełamała serwis Gauff. Za chwilę pewnie grająca Polka prowadziła 3:1. Amerykanka często ryzykowała, uznając, że tylko w taki sposób jest w stanie postawić się faworytce, ale też popełniała sporo niewymuszonych błędów.

Potwierdzeniem dominacji Świątek było drugie przełamanie na 5:2. Wydawało się, że rozstrzygnięcie jest kwestią czasu, ale Gauff niespodziewanie odpowiedziała odłamaniem. Polka nie straciła jednak rezonu, choć musiała solidnie zapracować na każdy punkt. Wygrała partię 6:4.



Iga has won the past 5 meetings in straight sets against Gauff. Can she do it a sixth time?@iga_swiatek takes the opening set, 6-4!#DDFTennispic.twitter.com/YYrgEJn42U — wta (@WTA) February 24, 2023

Dominacja Świątek

Drugi set rozpoczął się od przełamania Świątek. Po ostatnim, zwycięskim punkcie Polka aż zacisnęła pięść, jakby przewidywała, że to może być kluczowy moment spotkania.

Świątek poszła za ciosem, jeszcze bardziej przyspieszyła tempo. Po kwadransie było 3:0. Ostatecznie skończyło się zwycięstwem Polki 6:2. Mecz trwał godzinę i 28 minut.

W drugim piątkowym półfinale Amerykanka Jessica Pegula (3. WTA) zmierzy się z Czeszką Barborą Krejcikovą (30. WTA). Mecz o tytuł zaplanowano na sobotę.

Iga Świątek (Polska, 1) - Coco Gauff (USA, 5) 6:4, 6:2