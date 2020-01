Praca z psychologiem procentuje. Świątek: gdybym odpuściła, ona by to wykorzystała

Do dramatycznych scen doszło podczas pierwszego dnia kwalifikacji do Australian Open. Po niemal dwóch godzinach rywalizacji Dalila Jakupović zaczęła się dusić. Wszystko z powodu niekorzystnych warunków powietrznych związanych z pożarami w Australii. Słowenka nie potrafiła kontynuować gry i poddała spotkanie. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Nietypowa sytuacja na korcie podczas kwalifikacji do Australian Open. Duck Hee Lee wziął w tiebreaku przerwę medyczną w meczu z Alessandro Giannessim ze względu na skurcz. Włoch skarżył się sędziemu mówiąc, że nie jest to wystarczający powód. Chwilę później przegrał spotkanie i odmówił podania sędziemu ręki.

Zobacz, co powiedział Hubert Hurkacz po awansie do drugiej rundy Australian Open. W pierwszym spotkaniu Polak pokonał Dennisa Novaka 6:7 (4-7), 1:6, 6:2, 6:3, 6:4. Kolejnym rywalem Hurkacza będzie John Millman. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Jedno niecelne odbicie mogło doprowadzić do bardzo nieprzyjemnej sytuacji. Sofia Kenin źle trafiła w piłkę i ta poleciała z dużą prędkością w stronę głowy dziewczynki do podawania piłek. Na szczęście ball girl zdołała się uchylić. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Niesamowitym zagraniem popisał się Roger Federer w starciu z Filipem Krajinoviciem. Wydawało się, że Szwajcar nie dojdzie do piłki, ale w ostatnim momencie zdołał ją odegrać, czym kompletnie zaskoczył rywala. To trzeba zobaczyć. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Tak wyglądał początek czwartego dnia w Australian Open. Wszystko to, co działo się w Melbourne, gdy w Polsce była jeszcze noc.

Świątek długo musiała czekać, by ponownie wyjść na kort. Jej mecz z Suarez Navarro pierwotnie miał się rozpocząć o 2:30 polskiego czasu w nocy ze środy na czwartek, ale z powodu opadów ostatecznie zawodniczki rozpoczęły zmagania o 7:30. Mimo wszystko 18-latka pokonała bardziej doświadczoną rywalkę.

- To był trudny mecz, granie przeciwko takiej przeciwniczce jak Carla jest bardzo wymagające i przez całe spotkanie musiałam utrzymywać koncentrację na wysokim poziomie. Myślę, że gdybym odpuściła nawet na chwilę, to ona by to wykorzystała - mówiła wyraźnie szczęśliwa Polka.

W drugim secie przy stanie 6:5 mogła zakończyć mecz. Prowadziła 40:15, ale później dwukrotnie popełniła podwójny błąd serwisowy, a rywalka była o krok od przełamania. Ostatecznie Świątek zdołała się pozbierać i wygrała 7:5.

- Bardzo się stresowałam. Myślę, że wynika to z tego, że dawno nie miałam takiej sytuacji w meczu - dwie piłki meczowe przy stanie 40:15 i moim serwisie. Wtedy potrzebowałam wprowadzić wszystkie rzeczy, nad którymi pracuję z psychologiem. I na szczęście udało mi się to z lekkim opóźnieniem - podkreśliła.

Oglądaj Wideo: Eurosport Iga Świątek wygrała z Carlą Suarez Navarro w 2. rundzie Australian Open

Czas na Vekić

Kolejną przeciwniczką Świątek będzie rozstawiona z numerem 19. Donna Vekić. Chorwatka wcześniej odprawiła Marię Szarapową i Alize Cornet.

- Jestem podekscytowana. Mam nadzieję, że zagram na dużym stadionie i będzie fajne show - stwierdziła Polka, która pojawi się na korcie w nocy z piątku na sobotę.

