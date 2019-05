Wielki dzień Huberta Hurkacza. To jego największe wyzwanie w karierze

Piłka setowa z pierwszej partii kwalifikacji do Rolanda Garrosa między Kamilem Majchrzakiem a Simone Bolellim.

Porażka Katarzyny Kawy w kwalifikacjach do French Open

Porażka Katarzyny Kawy w kwalifikacjach do French Open

Magdalena Fręch po ponad półtorej godziny przegrała w kwalifikacjach do French Open z Richel Hogenkamp.

Rafael Nadal jedenaście razy wygrywał we French Open. Hiszpański tenisista rozpoczął treningi i zapoznał się z nawierzchnią nowego kortu im. Philippe'a Chatriera. Transmisje z Rolanda Garrosa codziennie w Eurosporcie 1, Eurosporcie 2 i Eurosport Player.

Hiszpański król wrócił do swego królestwa i odkrywa kort...

Hiszpański król wrócił do swego królestwa i odkrywa kort...

Zobacz, co powiedział Roger Federer po pokonaniu Lorenzo Sanego w pierwszej rundzie French Open. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Federer po awansie do drugiej rundy Roland Garros

Federer po awansie do drugiej rundy Roland Garros

Do niecodziennej sytuacji doszło podczas meczu Jiri Vesely - Leonardo Mayer. Chłopiec do podawania piłek zbyt wcześnie wbiegł na kort, przez co przerwał trwającą akcję. Reakcja tenisisty mogła być tylko jedna - głośny krzyk złości. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Jest kilku bardzo utalentowanych tenisistów. Felix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov czy Hubert Hurkacz. Młodym drogę wyznacza Alexander Zverev. Czeka nas zmiana pokoleniowa. To świetne, bo potrzebujemy nowych twarzy - powiedział Novak Djoković.

Djoković: Hurkacz to jeden z wielu utalentowanych młodych...

Djoković: Hurkacz to jeden z wielu utalentowanych młodych graczy

Plan transmisji poniedziałkowych spotkań Roland Garros

Będzie to pierwszy pojedynek 22-letniego Polaka z rywalem zajmującym pierwsze miejsce w rankingu ATP. Dotychczas najwyżej sklasyfikowanymi rywalami 43. dotychczas w zestawieniu Hurkacza byli zajmujący w dniu meczów czwartą pozycję Szwajcar Roger Federer, Austriak Dominic Thiem oraz Niemiec Alexander Zverev. Tego drugiego Polakowi udało się pokonać.



Djokovic to triumfator 15 turniejów wielkoszlemowych, ale French Open wygrał tylko raz - w 2016 roku. Na kortach im. Rolanda Garrosa zaprezentuje się po raz 15. z rzędu, a przed ćwierćfinałem odpadł tylko dwa razy - ostatnio 10 lat temu, gdy zakończył start na trzeciej rundzie. Trzy razy dotarł do finału, a w dwóch ostatnich edycjach zatrzymał się na "ósemce".

Rok po debiucie