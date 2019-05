"Zła wiadomość z rana". Kvitova wycofała się z French Open dwie godziny przed meczem

Do niecodziennej sytuacji doszło podczas meczu Jiri Vesely - Leonardo Mayer. Chłopiec do podawania piłek zbyt wcześnie wbiegł na kort, przez co przerwał trwającą akcję. Reakcja tenisisty mogła być tylko jedna - głośny krzyk złości. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

"Przykro mi, że muszę przekazać wam złą wiadomość z rana. Jestem rozczarowana. Muszę ogłosić wycofanie się z turnieju. Od paru tygodni odczuwam ból w lewym przedramieniu, a ostatnie badanie rezonansem magnetycznym potwierdziło naderwanie mięśnia drugiego stopnia. Gdybym dzisiaj zagrała, mogłoby to tylko pogorszyć sprawę" – ogłosiła Kvitova i na poniedziałek zwołała konferencję.



Sorry to have to inform you of some bad news this morning pic.twitter.com/snxhJkPRuh — Petra Kvitova (@Petra_Kvitova) 27 maja 2019





Swoje oświadczenie wystosowała dwie godziny przed meczem z Rumunką Soraną Cirsteą. Wobec takich okoliczności jej miejsce w głównej drabince turnieju zajęła Słowenka Kaja Juvan, która nie przebrnęła eliminacji.

Czeszka to dwukrotna zwyciężczyni Wimbledonu (2011 i 2014), z wielkim apetytem na pierwsze wygranie French Open. Dotąd na paryskiej mączce najlepiej wypadła siedem lat temu, gdy dotarła do półfinału.

Kvitova dwa lata temu wróciła na kort po ataku nożownika, który rzucił się na nią w jej apartamencie. Z mozołem odbudowywała swoją pozycję w światowym rankingu. W tym sezonie osiągnęła finał Australian Open, a miesiąc temu wygrała zawody w Stuttgarcie. W tenisowej hierarchii u kobiet jest na szóstym miejscu, od ponad roku nie wypadła z czołowej dziesiątki.

"Wróciłam do sportu właśnie tutaj, na kortach im. Rolanda Garrosa, dlatego tym bardziej jest mi smutno, że w tym roku nie mogę zagrać" – brzmi dalsza część oświadczenia tenisistki.

Petra atak włamywacza w grudniu 2016 roku przypłaciła poważnym urazem lewej dłoni. Miała przecięte wszystkie palce, uszkodzone zostały ścięgna i nerwy. Niezbędna była operacja. Kvitova wątpiła, czy wróci jeszcze na kort.

Napastnika skazano na osiem lat więzienia.

We wtorek w Paryżu zagrają Magda Linette i Iga Świątek, a ich rywalkami w pierwszej rundzie będą reprezentantki gospodarzy Chloe Paquet i Selena Janicijevic. Obie Francuzki w imprezie znalazły się dzięki tzw. dzikim kartom.