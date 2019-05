Zrobił dziurę w podłodze piłką lekarską. Djoković w formie przed meczem z Hurkaczem

Djoković jest w Paryżu już od kilku dni i powoli szykuje się na pojedynek 1. rundy z najlepszym polskim tenisistą Hubertem Hurkaczem. W piątek przed treningiem "Nole" wybrał się na siłownię na tradycyjną rozgrzewkę. Zapamięta ją na długo.

"Rozgrzewając się na siłowni przed treningiem, rzuciłem dosyć mocno piłką lekarską w podłogę. W efekcie roztrzaskałem drewnianą podłogę. Wybaczcie mi!" - napisał Djoković pod filmem, na którym zabezpiecza dziurę w podłodze, aby żaden z tenisistów w nią nie wpadł.



Today warming up in the gym before my practice I used a medicine ball by slamming it on the floor pretty hard. As a result, I wrecked a wooden floor. @rolandgarros please forgive me! pic.twitter.com/Cao8I0dopS — Novak Djokovic (@DjokerNole) 24 maja 2019





W kolejnym wpisie na Twitterze Djoković śmiał się, że na kilka dni, na czas śledztwa w sprawie, wyjechał z Paryża. "Może należy rozważyć mój udział w turnieju?" - zażartował.

32-latek oczywiście nigdzie się nie wybiera, a w tym roku powalczy o drugi tytuł wielkoszlemowy w Paryżu. Rolanda Garrosa do tej pory wygrał tylko w 2016 roku, pokonując w finale w czterech setach Andy'ego Murraya 3:6, 6:1, 6:2, 6:4.

Tegoroczną edycję lider rankingu tenisistów rozpocznie od pojedynku z Hurkaczem. Mecz 15-krotnego mistrza wielkoszlemowego z najlepszym polskim zawodnikiem nie wcześniej niż w poniedziałek.

