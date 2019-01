Hiszpański tenisista wpadł w furię. Wszystko przez decyzję sędziego

To była dramatyczna końcówka, która dla Pablo Carreno-Busty zakończyła się koszmarnie. Hiszpan prowadził w super tie-breaku 8:5, ale wówczas doszło do kontrowersji, która kompletnie go rozkojarzyła. Wykorzystał to Kei Nishikori. Japończyk wyrównał, a później wygrał w super tie-breaku 10:8, a w całym spotkaniu 6:7 (8-10), 4:6, 7:6 (7-4), 6:4, 7:6 (10-8).

Przy stanie 8:5 dla Hiszpana miała miejsce kluczowa jak się okazało wymiana spotkania. Carreno Busta próbował minąć Japończyka, piłka odbiła się jeszcze od siatki, spadła na linię, a Nishikori pewnym zagraniem wzdłuż linii zdobył punkt. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby w momencie uderzania przez niego piłki sędzia liniowy nie wywołał autu. Hiszpan poprosił więc o challenge, okazało się, że piłka spadła na linię, więc domagał się powtórzenia akcji. Zdaniem arbitra, decyzja liniowego nie miała wpływu na przebieg wymiany, więc przyznał punkt faworytowi.

Oglądaj Wideo: Eurosport Horror w walce o ćwierćfinał AO, Carreno-Busta zwyzywał sędziego

Hiszpan został wytrącony z równowagi. Przegrał pięć piłek z rzędu, a cały mecz 2:3 w setach. Wpadł w furię. Po ponad pięciu godzinach walki czuł się oszukany. Nie podał ręki sędziemu, za to wykrzykiwał w jego kierunku obraźliwe hasła w języku hiszpańskim. Kiedy emocje już opadły, do sytuacji odniósł się na konferencji prasowej.

"Mecz zakończył się skandalem"

- Opuściłem kort zniesmaczony. To nie tak powinienem skończyć ten mecz. To był ewidentny błąd sędziów. Chciałem jak najszybciej uciec do szatni. Nie chciałem, aby wydarzyło się coś głupiego. Pozostaje niesmak, bo spotkanie zakończyło się skandalem – powiedział Carreno Busta.

Oglądaj Wideo: Eurosport Carreno-Busta skomentował wydarzenia z końcówki starcia z Nishikorim

- To była szokująca decyzja sędziego. Punkt powinien zostać powtórzony – wtórował mu na Twitterze pracujący dla portugalskiej telewizji dziennikarz Jose Morgado.



Wow. The umpire is giving this point to Kei?



This is shocking!



Kei would win the point (it would be a bad call for him) but this point *has* to be replayed. — José Morgado (@josemorgado) January 21, 2019





Emocje tonował za to komentator polskiego Eurosportu Marek Furjan. – Na pewno nie była to szokująca decyzja, a kontrowersyjna tylko patrząc od strony Hiszpana. Sędzia miał prawo przyznać punkt Japończykowi. Na pewno dużo zależało od momentu meczu. Gdyby sytuacja odbyła się na początku spotkania, nikt do nikogo nie miałby uwag – przyznał.

Transmisje z Australian Open w Eurosporcie 1, Eurosporcie 2 oraz Eurosport Playerze.

Wynik meczu 4. rundy mężczyzn:

Kei Nishikori - Pablo Carreno Busta 6:7 (8), 4:6, 7:6 (4), 6:4, 7:6 (8)