Najlepsze zagrania trzeciego dnia Australian Open

Dwa sety wystarczyły Kamilowi Majchrzakowi, aby zapewnić sobie awans do 2. rundy eliminacji Australian Open. 22-latek z Piotrkowa Trybunalskiego pokonał Braydena Schnura 6:4, 6:3.

Iga Świątek pokonała w 2. rundzie kwalifikacji Australian Open Hiszpankę Alionę Bolsovą Zadoinov 7:6(1) 6:2. 17-letniej Polce tylko jednej wygranej brakuje do awansu do turnieju głównego. Transmisje z Melbourne w obu kanałach Eurosportu oraz w Eurosport Playerze.

Tylko jednej wygranej brakuje Kamilowi Majchrzakowi do zakwalifikowania się do turnieju głównego Australian Open. W 2. rundzie kwalifikacji Polak pokonał Noaha Rubina 7:5, 6:1. Zobaczcie skrót spotkania.

Wspaniały sukces 17-letniej Igi Świątek. Polka, która po raz pierwszy wystartowała w kwalifikacjach do turnieju wielkoszlemowego, pokonała w 3. rundzie Amerykankę Daniellę Lao 6:1, 6:3, dzięki czemu awansowała do drabinki głównej Australian Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Iga Świątek awansowała do turnieju głównego Australian Open

Kamil Majchrzak awansował do turnieju głównego Australian Open

Podróż z Europy do Australii często jest bardzo męcząca i często zaburza cykl dobowy. Włoski dziennikarz Ubaldo Scanagatta był na tyle zmęczony, że nie wytrzymał i zasnął podczas konferencji prasowej z udziałem Rafy Nadala. Hiszpan w humorystyczny sposób zwrócił na to uwagę.

Po heroicznej walce Andy Murray przegrał z Roberto Bautistą-Agutem 4:6, 4:6, 7:6 (7-5), 7:6 (7-4), 2:6 w 1. rundzie Australian Open. Brytyjczyk od dłuższego czasu zmaga się z urazem biodra, a przed turniejem ogłosił, że może to być jego pożegnanie z profesjonalnym tenisem.

Od długiego czasu Andy Murray zmagał się z urazem biodra. Pomimo operacji, Brytyjczyk wciąż odczuwał ból. Z tego powodu były lider rankingu ATP zapowiedział, że to jego ostatni sezon. Zanim jednak zakończy karierę, spróbował swoich sił w Australian Open. W starciu z Roberto Bautistą-Agutem Murray pokazał kilka znakomitych zagrań. Ostatecznie jednak przegrał w 1. rundzie turnieju.

Majchrzak doprowadzał Nishikoriego do szału

Hubert Hurkacz nie zdołał awansować do 2. rundy Australian Open. Polak przegrał z Ivo Karloviciem 7:6 (7-5), 6:7 (5-7), 6:7 (3-7), 6:7 (5-7). Zobacz skrót tego spotkania. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Podczas trzeciego seta starcia z Aną Bogdan Iga Świątek poprosiła o pomoc medyczną. Fizjoterapeutka założyła na jej udzie opatrunek. Mimo tego Świątek i tak pokonała rywalkę 6:3, 3:6, 6:4, dzięki czemu awansowała do 2. rundy Australian Open.

Jest! Iga Świątek awansowała do drugiej rundy Australian Open. We wtorek Polka pokonała Anę Bogdan 6:3, 3:6, 6:4 w swoim debiucie w turnieju wielkoszlemowym. Zobacz ostatnią piłkę tego spotkania. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Magda Linette nie zdołała przeciwstawić się triumfatorce US Open Naomi Osace w 1. rundzie Australian Open. Polka przegrała 4:6, 2:6, a spotkanie trwało zaledwie 59 minut. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Rozstawiony z "trójką" szwajcarski tenisista Roger Federer awansował do trzeciej rundy wielkoszlemowego Australian Open. Sześciokrotny zwycięzca turnieju w Melbourne, w tym dwóch ostatnich edycji, pokonał brytyjskiego kwalifikanta Daniela Evansa 7:6 (7-5), 7:6 (7-3), 6:3.

Broniący tytułu Federer awansował do trzeciej rundy

W środę wyróżniliśmy Grigora Dimitrowa, Matthew Ebdena, Petrę Kvitovą, Stefanosa Tsitsipasa i Rogera Federera. To właśnie zwycięską wymianę szwajcarskiego maestro z meczu z Danem Evansem wybraliśmy na zagranie dnia.

W ósmym gemie pierwszego seta wydawało się, że 28-letni Brytyjczyk postawił obrońcę tytułu pod ścianą, a jednak Federer w efektowny sposób zdołał wyjść z opresji. Była to jedna z wielu zwycięskich wymian Szwajcara w drodze do 3. rundy Australian Open. Federer pokonał Evansa 7:6 (7-5), 7:6 (7-3), 6:3 i w kolejnym meczu spotka się z Amerykaninem Taylorem Fritzem. Do tej pory 20-krotny mistrz wielkoszlemowy nie stracił w tegorocznym turnieju seta.

Świątek w akcji

W czwartek czwarty dzień Australian Open i kolejna szansa na wymiany z najwyższej półki. W Melbourne zobaczymy w akcji między innymi Igę Świątek, która w 2. rundzie turnieju w Melbourne zmierzy się z Włoszką Camilą Giorgi.

