Narodziny gwiazdy. Rówieśniczka Świątek przeszła do historii tenisa

Amanda Anisimova to sensacja tegorocznego Australian Open

Zajmująca 87. miejsce w rankingu Amerykanka w piątek pokonała rozstawioną z numerem 11 Białorusinkę Arynę Sabalenkę 6:3, 6:2. Anisimova to równolatka polskiej nadziei Igi Świątek, która pożegnała się z imprezą w 2. rundzie. Nasza tenisistka jest od niej starsza dokładnie o dwa miesiące.

Bez kompleksów

Nastolatka z USA bez kompleksów podeszła do spotkania ze znacznie wyżej notowaną rywalką. Starsza o trzy lata Sabalenka - która na początku sezonu wygrała turniej WTA w Shenzhen - wyglądała na zaskoczoną siłą, z jaką uderzała piłkę jej przeciwniczka. W piątek Anisimova przełamała ją cztery razy.

Traumatyczne przeżycie nastolatki. Dobili ją organizatorzy turnieju Katie Swan nie... czytaj dalej » Amerykanka już wcześniej zasygnalizowała w Melbourne, że może być groźna dla każdego. Oba wcześniejsze mecze także wygrała bez straty seta. W 2. rundzie gładko uporała się z występującą z numerem 24 Ukrainką Łesią Curenko 6:0, 6:2. Łącznie przeciwko dwóm rozstawionym zawodniczkom straciła tylko siedem gemów.

Anisimova jest najmłodszą tenisistką w głównej drabince Australian Open. Po raz pierwszy w karierze dotarła do 4. rundy w turnieju wielkoszlemowym. Zarówno dwa lata temu we French Open, jak i w ubiegłorocznym US Open przegrała w meczu otwarcia.

W ślady Williams

- Nie mogę uwierzyć, że to dzieje się naprawdę - powiedziała szczęśliwa Anisimova po piątkowym zwycięstwie. Amerykańska nastolatka jest też pierwszą w historii tenisa osobą urodzoną po 2000 roku, która awansowała do najlepszej szesnastki na wielkim szlemie.

Mieszkająca na Florydzie nastolatka jest najmłodszą Amerykanką w szesnastce zawodów tej rangi od 1998 roku, gdy do tego etapu French Open dotarła Serena Williams. Biorąc pod uwagę zaś tylko Australian Open, to trzeba sięgnąć do 1993 roku, gdy takim wyczynem popisała się Jennifer Capriati.

Kolejną rywalką Anisimovej będzie rozstawiona z szóstką Czeszka Petra Kvitova lub Szwajcarka Belinda Bencić.