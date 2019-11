Uciekło im zwycięstwo, trener Polaków zadowolony. "Świetna robota"

Norweg Marius Lindvik skoczył 122 metry, ale nie ustał próby. Norweg walczył, by nie upaść przed linią oznaczającą koniec skoku. Problemy miał w tym samym miejscu, co Decker Dean, który zaliczył wywrotkę kilka minut temu.

Żyła skoczył 113,5 m. To dało mu 21. miejsce w kwalifikacjach

Niemiec Karl Geiger wygrał kwalifikacje do niedzielnego konkursu skoków narciarskich w Wiśle, pierwszego indywidualnego w sezonie 2019/20 Pucharu Świata. Geiger jako jedyny przekroczył granicę 130 metrów, uzyskując 133 m. Wyprzedził Szwajcara Killiana Peiera (125,5) oraz Austriaka Daniela Hubera (122 m). Czwarty był najlepszy sko Do zawodów awansowało ośmiu reprezentantów Polski, a pięciu odpadło.

Polska na prowadzeniu po pierwszej serii konkursu drużynowego w Wiśle! Ostatni z naszych reprezentantów Dawid Kubacki oddał skok na odległość 126,5 m, co przypieczętowało pierwszą lokatę na półmetku rywalizacji. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedzieli Piotr Żyła oraz Dawid Kubacki po konkursie drużynowym w Wiśle. Polska zajęła trzecie miejsce, pierwsza była Austria, a druga Norwegia. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Zrobiliśmy, co w naszej mocy, oddaliśmy dobre skoki. W pierwszej serii mieliśmy lepsze warunki, w drugiej było gorzej. Można powiedzieć, że loteryjne warunki dały nam trzecie miejsce - tak komentowali reprezentanci Polski wynik drużynowego konkursu w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Ten sezon będzie bardzo ciekawy. Myślę, że zobaczymy wielu różnych zwycięzców konkursów. Być może nowe buty trochę przeszkodziły Polakom w zwycięstwie. Jeśli chodzi o Niemców, to rewolucja, jaką przeprowadza Stefan Horngacher, nie zawsze jest dobrym wyborem w przypadku właściwie działającej maszyny - skomentował Sven Hannawald.

Polska drużyna długo prowadziła, ale rozczarowała w Wiśle Początek konkursu... czytaj dalej » Sobotnie zawody były inauguracją sezonu, a dla Czecha debiutem w nowej roli. Doleżalowi powierzono rolę pierwszego trenera po odejściu Stefana Horngachera, w sztabie którego był asystentem.



Długo wydawało się, że start Pucharu Świata 2019/2020 będzie miał wymarzony, bo pierwsza seria w wykonaniu Polaków była rewelacyjna. Po skoku Piotra Żyły zajmowali drugie miejsce za Słowenią, ale tracili do nich pół punktu. W skokach to tyle co nic. Prowadzenie Biało-Czerwonym dał Jakub Wolny, a po próbach Kamila Stocha i Dawida Kubackiego na nim się jeszcze umocnili. Na półmetku drugich Austriaków wyprzedzali o 11,1 pkt.

"Zabrakło szczęścia"

Jednak w finałowej serii każdy ze skoczków Doleżala spisał się słabiej. Żyła, Stoch i Kubacki w swoich grupach osiągnęli czwarte rezultaty, a Wolny - szósty. Wystarczyło to do zajęcia trzeciego miejsca, za Austrią oraz Norwegią.



- Jestem zadowolony, bo w drugiej serii brakowało nam trochę szczęścia. Ale ze skoków zawodników byłem bardzo zadowolony - podkreślił Czech.



- Gratuluję zawodnikom, bo wykonali dziś świetną robotę - dodał.



Gdyby wyniki sobotniego konkursu przeliczyć indywidualnie, toby wygrał Kubacki (skoczył 126,5 i 120,5 m).



- To znaczy, że te skoki były naprawdę w porządku - nie krył satysfakcji Doleżal.

Małysz: chłopaki dobrze weszli w sezon

Lekki niedosyt odczuwał dyrektor Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz.



- Po pierwszej serii prowadziliśmy, ale chłopaki weszli w sezon bardzo dobrze, jest podium - ocenił były skoczek.

Narzekał na nierówne warunki, właśnie w decydującej serii. - Warunki pokrzyżowały plany, bo wiatr był dość zmienny. Raz był z przodu, raz z tyłu. Jak ktoś dostał dobre warunki, jak koledzy z Austrii dwa razy, to mógł skorzystać - przyznał.



W niedzielę konkurs indywidualny. - Kogo widzę na podium? Dawida, Kamila i Piotrka. Widzę ich wszystkich, bo mają na to papiery - odparł.



Pierwsza seria niedzielnych zawodów rozpocznie się o 11.30.