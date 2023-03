Kubacki rozkojarzył się przez... grudkę. "Reszty epitetów może nie będę przytaczał"

Zobacz, co powiedzieli Kacper Merk i Dominik Formela przed piątkowym prologiem prestiżowego cyklu Raw Air w Oslo. Oglądaj konkursy Raw Air 2023 na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz materiał o tym, jak powstają buty do skoków narciarskich marki Nagaba.

Zobacz co powiedział Dawid Kubacki po piątkowym prologu Raw Air w Oslo.

Zobacz co powiedział Paweł Wąsek po piątkowym prologu Raw Air w Oslo.

Zobacz, co powiedział Aleksander Zniszczoł po piątkowym prologu turnieju Raw Air.

Zobacz co powiedział Jakub Wolny po piątkowym prologu Raw Air w Oslo.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po sobotnim konkursie w Oslo w ramach Raw Air.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po sobotnim konkursie w Oslo w ramach Raw Air.

Zobacz, co powiedział Anze Lanisek po sobotnim konkursie w Oslo w ramach Raw Air.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po sobotnim konkursie w Oslo w ramach Raw Air.

Zobacz skok Jakuba Wolnego z prologu do niedzielnego konkursu w Oslo.

Zobacz skok Aleksandra Zniszczoła z prologu do niedzielnego konkursu w Oslo.

Zobacz skok Pawła Wąska z prologu do niedzielnego konkursu w Oslo.

Zobacz skok Kamila Stocha z prologu do niedzielnego konkursu w Oslo.

Zobacz skok Piotra Żyły z prologu do niedzielnego konkursu w Oslo.

Zobacz skok Dawida Kubackiego z prologu do niedzielnego konkursu w Oslo.

Zobacz skok Halvora Egnera Graneruda z prologu do niedzielnego konkursu w Oslo.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po niedzielnym prologu do konkursu w Oslo.

Zobacz, co powiedział Jakub Wolny po niedzielnym prologu do konkursu w Oslo.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po niedzielnym prologu do konkursu w Oslo.

Zobacz, co powiedział Paweł Wąsek po niedzielnym prologu do konkursu w Oslo.

Zobacz, co powiedzieli Kacper Merk i Dominik Formela przed 1. serią niedzielnego konkursu w Oslo.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po niedzielnym konkursie w Oslo.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po niedzielnym konkursie w Oslo.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po niedzielnym konkursie w Oslo.

Zobacz, co powiedział Paweł Wąsek po niedzielnym konkursie w Oslo.

Zobacz, co powiedział Stefan Kraft po niedzielnym konkursie w Oslo.

Zobacz, co powiedział Stefan Hula o ostatnim skoku w swojej karierze.

Zobacz, co powiedział Stefan Hula o momencie z kariery, który najdłużej będzie pamiętać.

Zobacz, co powiedział Stefan Hula o najbliższych planach.

Zobacz skok Jakuba Wolnego z prologu do konkursu w Lillehammer.

Zobacz skok Aleksandra Zniszczoła z prologu do konkursu w Lillehammer.

Zobacz skok Pawła Wąska z prologu do konkursu w Lillehammer.

Zobacz skok Johanna Andre Forfanga z prologu do konkursu w Lillehammer.

Zobacz skok Kamila Stocha z prologu do konkursu w Lillehammer.

Zobacz skok Andreasa Wellingera z prologu do konkursu w Lillehammer.

Zobacz skok Piotra Żyły z prologu do konkursu w Lillehammer.

Zobacz skok Dawida Kubackiego z prologu do konkursu w Lillehammer.

Zobacz skok Halvora Graneruda z prologu do konkursu w Lillehammer.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po prologu do konkursu w Lillehammer.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po prologu do konkursu w Lillehammer.

Zobacz, co powiedział Paweł Wąsek po prologu do konkursu w Lillehammer.

Zobacz, co powiedział Aleksander Zniszczoł po prologu do konkursu w Lillehammer.

Zobacz, co powiedział Jakub Wolny po prologu do konkursu w Lillehammer.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po prologu do konkursu w Lillehammer.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po prologu do konkursu w Lillehammer.

Zobacz, co powiedzieli Kacper Merk i Dominik Formela przed 1. serią wtorkowego konkursu w Lillehammer.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po wtorkowym konkursie w Lillehammer.

Zobacz, co powiedział Aleksander Zniszczoł po wtorkowym konkursie w cyklu Raw Air w Lillehammer.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po wtorkowym konkursie w cyklu Raw Air w Lillehammer.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po wtorkowym konkursie w cyklu Raw Air w Lillehammer.

Stoch najlepszy, a i tak mocno rozczarowany. "Skoki bez energii, znowu się spiąłem"

Kubacki zakończył wtorkowe zawody dopiero na 19. miejscu, choć i tak zaliczył awans względem pierwszej serii, po której był notowany na 24. pozycji.

Nie mógł skupić się na skoku

Na półmetku konkursu w Lillehammer zastanawialiśmy się, skąd słabsza próba najpewniejszego punktu polskiej kadry w tym sezonie. Kubacki rozpoczął rywalizację od krótkiego skoku na 121,5 metra. Po zakończeniu zawodów 33-latek wszystko wyjaśnił w wywiadzie dla Eurosportu.

- Wiem, że to nie był dobry skok. Rozkojarzyłem się, bo wchodząc na belkę widziałem, że poleciał śnieg. Obserwowałem, jak wpadał na tory i w momencie, kiedy obracałem się, żeby powiedzieć starterowi stop, to akurat zdążyło się zapalić zielone światło. Trener machnął, trzeba było jechać i przez to się zdekoncentrowałem - opisał swoje przygody Kubacki.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Kubackiego z 1. serii wtorkowego konkursu w Lillehammer – Raw Air

To oczywiście kosztowało go sporo nie tylko w tym konkursie, ale i w całym cyklu Raw Air, w którym spadł na 8. lokatę.

- Jest złość i wkurzenie. Reszty epitetów może nie będę przytaczał, bo będziecie musieli wypikać. Ale co mogę zrobić, teraz już nic - powiedział zawiedziony reprezentant Polski.

Oglądasz Wideo: Eurosport Kubacki po wtorkowym konkursie w Lillehammer - Raw Air

W finale doleciał już do 133. metra, ale to i tak było za mało, by liczyć choćby na pierwszą dziesiątkę.

- Skok był na pewno lepszy, ale też wydaje mi się na samo czucie, że czegoś mu brakowało, bo mimo wszystko powinno to polecieć dalej. Nie będę miło wspominać tego dnia - podkreślił Kubacki.

Szansa na poprawę już w środę, gdy w Lillehammer odbędzie się prolog przed czwartkowym konkursem indywidualnym. Wszystkie punktowane skoki możecie śledzić na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Raw Air 2023 - terminarz

Lillehammer (HS140):

środa, 15.03.2023

18.15 - Seria próbna

19.15 - Prolog (kwalifikacje)

czwartek, 16.03.2023

15.30 - Seria próbna

16.30 - Pierwsza seria konkursowa

Vikersund (HS240):

piątek, 17.03.2023

14.45 - Oficjalny trening

17.00 - Prolog (kwalifikacje)

sobota, 18.03.2023

15.30 - Seria próbna

16.30 - Pierwsza seria konkursowa

niedziela, 19.03.2023

14.30 - Prolog (kwalifikacje)

16.00 - Pierwsza seria konkursowa

Transmisje w TVN, Eurosporcie 1 oraz w Eurosporcie Extra w Playerze.

Wyniki wtorkowego konkursu w Lillehammer miejsce zawodnik (kraj)

odległości (punkty)

1. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 135/139,5 (257,7) 2. Stefan Kraft (Austria) 138,5/132 (255,4) 3. Manuel Fettner (Austria) 125,5/138 (235,9) 4. Daniel Tschofenig (Austria) 128,5/132 (235,8) 5. Karl Geiger (Niemcy) 130/133,5 (234,0) 6. Johann Andre Forfang (Norwegia) 131,5/132 (232,9) 7. Żiga Jelar (Słowenia) 132,5/127,5 (232,1) 8. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 128/131,5 (229,6) 9. Daniel Andre Tande (Norwegia) 125,5/136 (228,3)

10. Timi Zajc (Słowenia) 130/126,5 (227,9) .



15. Kamil Stoch (Polska) 126/128 (220,1) 19. Dawid Kubacki (Polska) 121,5/133 (211,7) 26. Aleksander Zniszczoł (Polska) 121,5/123,5 (192,4) 27. Piotr Żyła (Polska) 122/125 (191,7) 29. Paweł Wąsek (Polska) 120,5/122 (187,3)

Klasyfikacja cyklu Raw Air 2023 miejsce zawodnik (kraj)

punkty

1. Halvor Egner Granerud (Norwegia)

1162,2

2. Stefan Kraft (Austria)

1157,2

3. Anze Lanisek (Słowenia)

1103,1

4.

Johann Andre Forfang (Norwegia)

1102,6 5.

Karl Geiger (Niemcy)

1091,6

6. Ryoyu Kobayashi (Japonia)

1090,7

7.

Timi Zajc (Słowenia)

1090,4

8.

Dawid Kubacki (Polska)

1087,9

9. Daniel Tschofenig (Austria)

1086,5

10. Kamil Stoch (Polska)

1073,3

... ... ... 17. Piotr Żyła (Polska) 915,1 26. Paweł Wąsek (Polska) 817,2 39. Aleksander Zniszczoł (Polska) 576,8 41. Jakub Wolny (Polska) 556,5