Kubacki był bliski prezentu na urodziny po pierwszej serii w Lillehammer

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po konkursie drużynowym w Oslo, w którym Polska zajęła 4. miejsce. Triumf odniosła Norwegia, a rywalizacja została zakończona po pierwszej serii. Raw Air na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Kamil Stoch rozbudził nadzieje polskich kibiców zgromadzonych pod Lysgardsbakken. Trzykrotny mistrz olimpijski skokiem na odległość 131 metrów wygrała serię próbną przed konkursem. Nie przeszkodziły mu obfite opady śniegu. Dawid Kubacki był dopiero dwudziesty trzeci, uzyskując tylko 116 metrów.

Obchodzący tego dnia 29. urodziny zawodnik z Nowego Targu w pierwszej serii konkursu poleciał 133 metry. Od razu odżyły wspomnienia z konkursu mistrzostw świata w Seefeld, które zakończyły się dla niego pierwszym miejscem.

Kubackiemu dało to trzecie miejsce przed serią finałową. Polski skoczek tracił 11,9 punktów do lidera, czyli Stefana Krafta. Jak wiadomo, w cyklu Raw Air wszystkie skoki są liczone do klasyfikacji generalnej.

W drugim skoku Kubacki uzyskał jednak słabszy wynik - 126,5 m i zakończył zawody na ósmym miejscu.

Na końcowy wynik cyklu Raw Air złożą się punkty za wszystkie skoki z kwalifikacji oraz zawodów drużynowych i indywidualnych. Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 60 tysięcy euro.

Jedynie w Eurosporcie 1 i za pośrednictwem usługi Eurosport Player widzowie obejrzą na żywo wszystkie próby zaliczane do klasyfikacji generalnej imprezy.