Stoch: dajcie spokój, nie będziemy narzekać

Norweg Marius Lindvik skoczył 122 metry, ale nie ustał próby. Norweg walczył, by nie upaść przed linią oznaczającą koniec skoku. Problemy miał w tym samym miejscu, co Decker Dean, który zaliczył wywrotkę kilka minut temu.

Kolejny upadek w Wiśle. Marius Lindvik zrobił to samo co...

Niemiec Karl Geiger wygrał kwalifikacje do niedzielnego konkursu skoków narciarskich w Wiśle, pierwszego indywidualnego w sezonie 2019/20 Pucharu Świata. Geiger jako jedyny przekroczył granicę 130 metrów, uzyskując 133 m. Wyprzedził Szwajcara Killiana Peiera (125,5) oraz Austriaka Daniela Hubera (122 m). Czwarty był najlepszy sko Do zawodów awansowało ośmiu reprezentantów Polski, a pięciu odpadło.

Polacy wystąpili pod wodzą nowego trenera, ale dokładnie w tym samym, zwycięskim składzie co przed rokiem. Tym razem Piotr Żyła, Jakub Wolny, Kamil Stoch i Dawid Kubacki wywalczyli najniższy stopień podium.

Polska drużyna długo prowadziła, ale rozczarowała w Wiśle Początek konkursu... czytaj dalej » Biorąc pod uwagę indywidualne noty, sumarycznie Kubacki był w sobotę najlepszy ze wszystkich skoczków, co napawa optymizmem przed niedzielnym konkursem indywidualnym. Mistrz świata z Seefeld umniejszał jednak swoją rolę w drużynówce.

- Skoki były całkiem okej, na pewno lepsze jakościowo niż w piątek. O to chodziło - komentował w rozmowie z Eurosportem. - Skoki nas wszystkich dały nam w sumie trzecie miejsce. Myślę, że to jest taki dobry początek sezonu. Nie ma co zaczynać za wysoko. My możemy się piąć, a Austriacy mogą już tylko gorzej - zauważył.

Wygrali Austriacy przed Norwegami i Polakami. Biało-Czerwoni prowadzili po pierwszej serii, ale w drugiej, w której karty rozdawał wiatr, musieli już bronić się przed atakującymi z czwartego miejsca Słoweńcami.

- Możemy sobie gdybać, co by było, gdyby były lepsze warunki. W pierwszej serii trafiliśmy okej, każdy z nas zrobił to, co miał do zrobienia - mówił z kolei Kamil Stoch.

- Każdy z nas dał z siebie wszystko, bo tak w istocie było. Skoczyliśmy na tyle, na ile daliśmy radę, i w loteryjnych w warunkach dało nam to trzecie miejsce, z którego jesteśmy zadowoleni. Nie będziemy narzekać, dajcie spokój! - podkreślił z uśmiechem.

W niedzielę pierwszy w sezonie konkurs indywidualny. W piątkowych kwalifikacjach z Biało-Czerwonych najlepiej spisał się Kubacki, który wywalczył siódmy wynik.