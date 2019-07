Lewandowski o reprezentacji: z każdym meczem będziemy się rozkręcali

- Cały czas czuję radość do piłki nożnej. Nie czuję się na 31 lat. Dałbym sobie parę mniej – powiedział w wywiadzie z Krzysztofem Srogoszem as reprezentacji Polski i Bayernu Robert Lewandowski.

Lewandowski ma dobre wiadomości. "Nie zamierzam szybko kończyć kariery" Napastnik... czytaj dalej » Kadra pod wodzą Jerzego Brzęczka wygrała wszystkie dotychczasowe mecze w eliminacjach mistrzostw Europy. Polacy w czterech występach nie tylko nie stracili punktów, ale nawet bramki. Sami za to strzelili już osiem goli.

Lewandowski: nasza gra wygląda lepiej

- Oczywiście chciałem, żeby tak było i o tym myślałem, ale zdajemy sobie sprawę, że przeciwnicy nie są topowi. Z drugiej strony ważniejsze są punkty i zwycięstwa. Będziemy pracowali, aby lekkość w wypracowywaniu sobie sytuacji do zdobywania bramek była dużo łatwiejsza. Do tej pory, poza meczem z Izraelem, mieliśmy z tym problem. Zdaję sobie sprawę, że z każdym meczem będziemy się rozkręcali i utrzymywali pewien poziom, z którego już nie zejdziemy. Chciałbym, abyśmy ten poziom jeszcze podwyższali - mówi w rozmowie z Eurosport.pl Lewandowski.

Brzęczek został selekcjonerem latem zeszłego roku. Na początku pracy jedynie przegrywał i remisował w Lidze Narodów oraz w spotkaniach sparingowych.

- Pamiętajmy, że w każdym meczu Ligi Narodów graliśmy w innym ustawieniu i składzie. To jest normalne - jak trener przychodzi, to szuka nowy rozwiązań. Nie ma co się oszukiwać, dzisiaj taktyczne rozwiązania i dobór zawodników mają kolosalne znaczenie. Wiedzieliśmy, że dla nas ważniejsze będą starcia w eliminacjach do Euro 2020. Przygotowywaliśmy wszystko pod te spotkania. Z drugiej strony stabilizacja, która się tworzy, powoduje, że nasza gra wygląda lepiej - opowiada kapitan.

Oglądaj Lewandowski: we Włoszech zobaczyli, że Polak jest rzetelny

Włosi coraz bardziej cenią polskich piłkarzy

W reprezentacji Polski jest wielu zawodników, którzy na co dzień występują w lidze włoskiej. Z Bundesligi jest niewielu.

- Akurat w Serie A zobaczono, że polski zawodnik może grać, jest solidną i rzetelną marką, dobrze pracuje. Istotne jest również to, że cena za piłkarza z naszego kraju nie jest jeszcze tak wysoka, jak za graczy z innych państw. Później okazuje się, że jakość do ceny jest dużo większa niż można było się spodziewać. Dlatego też Włosi tak chętnie sięgają po Polaków. Teraz łatwiej jest naszym wyjechać do Italii, bo tam jest już wielu Biało-Czerwonych. Niedawno był to kierunek niemiecki, wcześniej francuski, zmienia się to co jakiś czas. Oczywiście życzyłbym sobie, aby jeszcze więcej polskich zawodników grało w najlepszych zespołach europejskich - zapewnia Lewandowski.