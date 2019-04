Nie Piątek, a Reca. Zespół Polaka zagra w finale Pucharu Włoch

W pierwszym spotkaniu 27 lutego we Florencji padł remis 3:3. Początek rewanżowego starcia ułożył się po myśli gości. Już w 3. minucie Luis Muriel wykorzystał prostopadłe podanie Federico Chiesy i nie zmarnował sytuacji sam na sam z bramkarzem Atalanty. Piątek wtopił się w tłum. Milan odpadł w półfinale Pucharu Włoch Celem AC Milan na... czytaj dalej »

Długo czekali

Jedenaście minut później wyrównał z rzutu karnego Josip Ilicić, który przyczynił się do zdobycia zwycięskiej bramki w 69. minucie. Słoweński pomocnik oddał mocny strzał z dystansu, a Papu Gomez zmienił kierunek lotu piłki i kompletnie zmylił bramkarza gości.

Tym samym Atalanta zagra w finale Pucharu Włoch po raz pierwszy od 1996 roku. Trofeum to zdobyła natomiast w 1963 roku, co było największym dotychczasowym sukcesem tego klubu. Po czwartkowym meczu radość piłkarzy z Bergamo była ogromna. Świętował też Reca. Szkoda tylko, że w tym sezonie polski lewy obrońca zagrał jedynie pięć razy we wszystkich rozgrywkach.