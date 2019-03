Piękny gest Jerzego Dudka w meczu legend

32 gole w 36 meczach. To najlepszy wynik w Premier League od czasu 20-zespołowej ligi. Takim wyczynem popisał się Mohamed Salah, który w swoim pierwszym sezonie podbił angielską ligę. Król Liverpoolu, król Premier League. Oto Mohamed Salah.

Po jednej z akcji piłka wyleciała za bramkę. Poszedł po nią Jerzy Dudek, który przeskoczył specjalnie przez barierkę. Jednak najpierw podał futbolówkę do niepełnosprawnego chłopca, który odrzucił ją do bramkarza. Niby mały gest, ale dziecko na pewno zapamięta go na długo. Kibice nagrodzili zachowanie Polaka oklaskami, operator kamery kilka razy pokazywał powtórki z tego zdarzenia, a filmik podbił internet.

#lfclegends



Dudek Respect pic.twitter.com/0qFxoLtqba — LFC MEDIA (@LFCMEDIA1) 23 marca 2019

Pieniądze na szczytny cel

Na murawie legendy Liverpoolu pokonały legendy Milanu 3:2. Dudek zagrał dobre spotkanie. Zwycięskiego gola dla The Reds strzelił w 80. minucie Steven Gerrard. Pozostałe bramki zdobyli Robbie Fowler i Djibril Cisse. Z kolei dla Milanu trafiali Andrea Pirlo i Giueseppe Pancaro.

Liverpool zorganizował spotkanie legend w celach charytatywnych. W sobotnie popołudnie zebrano około miliona funtów. Pieniądze zostaną przekazane klubowej fundacji.

Mecz odbył się w trakcie przerwy na reprezentację.