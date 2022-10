47 nazwisk na liście. Michniewicz ogłosił szeroką kadrę na mundial

13.06 | Czesław Michniewicz powiedział na konferencji prasowej Wojciechowi Szczęsnemu, że może być spokojny o wyjazd na mistrzostwa świata do Kataru.

Michniewicz do Szczęsnego o kadrze na MŚ: Wojtek, ty jedziesz

Grupowi rywale Polaków rozpoczynają przygotowania do mundialu Arabia Saudyjska... czytaj dalej » Ogłoszenie szerokiej kadry na turniej w Katarze, który rozpocznie się 20 listopada, odbyło się w czwartek w Zakopanem podczas Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki.

Michniewicz podał nazwiska 47 zawodników. W gronie powołanych są między innymi obrońcy Legii Warszawa Artur Jędrzejczyk i Maik Nawrocki, a także - co wydaje się być największą niespodzianką - pomocnik Piasta Gliwice Patryk Dziczek. Innych zaskoczeń nie było.

- Uznaliśmy, że bezpieczniej będzie dla nas, żeby szeroka kadra była liczniejsza. Bo tylko z tej listy możemy powołać piłkarzy na mundial - wyjaśnił Michniewicz.



- Gdybym miał dzisiaj wytypować 26 graczy, nie miałbym z tym problemu. W ciągu trzech tygodni jeszcze dużo może się jednak zmienić - dodał.

Bramkarze: Wojciech Szczęsny (Juventus), Łukasz Skorupski (Bologna), Bartłomiej Drągowski (Spezia), Kamil Grabara (FC Kopenhaga), Radosław Majecki (Cercle Brugge).

Obrońcy: Matty Cash (Aston Villa), Robert Gumny (FC Augsburg), Bartosz Bereszyński (Sampdoria), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Kamil Glik (Benevento), Jan Bednarek (Aston Villa), Jakub Kiwior (Spezia), Mateusz Wieteska (Clermont Foot 93), Paweł Dawidowicz (Hellas Werona), Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa), Paweł Bochniewicz (Heerenveen), Maik Nawrocki (Legia Warszawa), Michał Helik (Huddersfield Town), Nicola Zalewski (AS Roma), Arkadiusz Reca (Spezia), Tymoteusz Puchacz (Union Berlin), Patryk Kun (Raków Częstochowa), Michał Karbownik (Fortuna Duesseldorf).

Pomocnicy: Grzegorz Krychowiak (Al-Shabab Rijad), Krystian Belik (Birmingham City), Jacek Góralski (VfL Bochum), Damian Szymański (AEK FC), Jakub Piotrowski (Łudogorec Razgrad), Patryk Dziczek (Piast Gliwice), Piotr Zieliński (SSC Napoli), Sebastian Szymański (Feyenoord Rotterdam), Szymon Żurkowski (ACF Fiorentina), Mateusz Klich (Leeds United), Karol Linetty (Torino FC), Mateusz Łęgowski (Pogoń Szczecin), Kacper Kozłowski (Vitesse Arnhem), Jakub Kamiński (VfL Wolfsburg), Przemysław Frankowski (RC Lens), Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Michał Skóraś (Lech Poznań), Kamil Jóźwiak (Charlotte FC).

Napastnicy: Robert Lewandowski (FC Barcelona), Karol Świderski (Charlotte FC), Arkadiusz Milik (Juventus), Krzysztof Piątek (US Salernitana), Adam Buksa (RC Lens), Dawid Kownacki (Fortuna Duesseldorf).

Michniewicz nie wykorzystał puli, która mu przysługiwała. We wstępnej liście mógł umieścić maksymalnie 55 nazwisk, w tym czterech bramkarzy. Wszystkie federacje uczestniczące w MŚ do piątku muszą zgłosić do FIFA szeroką kadrę na turniej.

Ostateczna kadra do 14 listopada

Rywale Polaków ogłosili szeroką kadrę na mundial. Trener liczy na powrót gwiazd Selekcjoner... czytaj dalej » Termin na podanie ostatecznej kadry, złożonej z 26 piłkarzy, w tym minimum trzech bramkarzy, upływa dla każdej federacji 14 listopada. Michniewicz odsłoni karty wcześniej, o czym zdążył poinformować rzecznik prasowy PZPN i team menedżer reprezentacji Jakub Kwiatkowski. Selekcjoner ogłosi definitywną listę 10 listopada w Warszawie, cztery dni później rozpocznie się zgrupowanie kadry.

W jego trakcie wybrańcy Michniewicza zmierzą się 16 listopada z Chile w towarzyskim spotkaniu na PGE Narodowym w Warszawie. Wylot do Kataru planowany jest następnego dnia.

Biało-Czerwoni pierwszy mecz mundialu rozegrają 22 listopada z Meksykiem. Ich rywalami w grupie C są także Arabia Saudyjska (26 listopada) i Argentyna (30 listopada).

Najważniejsze daty reprezentacji Polski przed MŚ w Katarze:



10 listopada - ogłoszenie w Warszawie ostatecznej kadry (26 piłkarzy)

13 listopada - ostatnie przed mundialem mecze w ligach poszczególnych krajów

14 listopada - początek zgrupowania w Warszawie

14 listopada - końcowy termin wysłania listy powołanych piłkarzy do FIFA

16 listopada - towarzyski mecz z Chile w Warszawie

17 listopada - wylot do Kataru (w godzinach popołudniowych)

18 listopada - spotkanie piłkarzy i sztabu z przedstawicielami FIFA

(sprawy organizacyjne, kwestie sędziowskie, sprawdzanie strojów, sesja zdjęciowa, itp.)

18 listopada - pierwszy trening w Katarze

---

22 listopada - mecz MŚ z Meksykiem

26 listopada - mecz MŚ z Arabią Saudyjską

30 listopada - mecz MŚ z Argentyną