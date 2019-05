Zdziwiony Casillas dementuje. "Pozwólcie mi samemu ogłosić tę decyzję"

Podobno nawet nie wiedział, że doznał zawału serca. Iker Casillas, legenda światowej piłki, prosto z treningu trafił do szpitala. Czy to koniec wielkiej kariery?

O zakończeniu kariery przez Casillasa poinformował w piątek portugalski dziennik "O Jogo". Według jego teorii bramkarz FC Porto miał już nie brać udziału w meczach, a pozostać w klubie w innym charakterze.

Po południu Hiszpan za pośrednictwem mediów społecznościowych wszystkiemu zaprzeczył. "Nadejdzie taki dzień, w którym będę musiał przejść na emeryturę. Pozwólcie mi samemu ogłosić tę decyzję, gdy taki moment nadejdzie. Wczoraj byłem na badaniu u doktora Macedo. Wszystko jest w porządku. To wspaniała wiadomość, którą chciałem się z wami podzielić" - napisał.



Buenas a tod@s:

Retirarme, habrá un día que me tenga que retirar. Déjenme anunciar dicha noticia cuando llegue ese momento. Por ahora tranquilidad. Ayer tuve revisión con el Dr.Filipe Macedo. Todo muy bien. Eso sí que es una gran noticia que quería compartir con todos! — Iker Casillas (@IkerCasillas) 17 maja 2019





Ostatni trening

Casillas 1 maja źle się poczuł podczas treningu i został przewieziony do szpitala. Mówiono o poważnym zawale serca. Sytuację szybko opanowano, ale i tak lekarze zatrzymali go w klinice na kilka dni. Opuścił ją 6 maja i wówczas mówił, że nie podjął jeszcze decyzji co do przyszłości, ale tak czy inaczej czeka go "kilkutygodniowa, może kilkumiesięczna przerwa".

Większość kariery Hiszpan, który w poniedziałek skończy 38 lat, spędził w Realu Madryt. Grał w tym klubie w latach 1999-2015. Triumfował m.in. pięć razy w hiszpańskiej ekstraklasie i trzykrotnie w Lidze Mistrzów.

Z drużyną narodową wygrał mundial w 2010 roku oraz wywalczył mistrzostwo Europy w 2008 i 2012.