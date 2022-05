Operacja za ponad trzysta milionów. Kosmiczne liczby Haalanda

Telenowela pt. "Haaland w Manchesterze City" ciągnęła się miesiącami. We wtorek angielski klub oficjalnie poinformował, że porozumiał się z Borussią w sprawie pozyskania napastnika, który na Etihad trafi 1 lipca. 20 dni później Norweg skończy 22 lata. Umową, którą podpisze, będzie jedną z najwyższych w historii futbolu.

Manchester City zaznaczył, że do uzgodnienia pozostały warunki finansowe z samym piłkarzem. Klub nie podał wysokości transakcji, ale według niemieckich mediów całkowity koszt operacji może przekroczyć 300 milionów euro, wliczając w to pensję piłkarza, honoraria dla jego agentów oraz premie.

Eurosport.pl przedstawia liczby związane z jednym z największych transferów 2022 roku.

60 milionów euro - tyle, jak dowiedział się madrycki "AS", City zapłaci Borussii za transfer. Początkowo informowano o 75 mln, czyli tyle, ile wynosiła klauzula wykupu Haalanda, wchodząca w życie z początkiem tego roku. Okazuje się, że władzom The Citziens udało się wynegocjować niższą cenę za piłkarza, którego wartość rynkowa wynosi 200 mln.

30 milionów euro - tyle wyniesie prowizja dla ojca piłkarza, Alfa-Inge Haalanda, notabene byłego obrońcy Manchesteru City i agenta. "AS" twierdzi, że będą to dwie płatności po 15 mln.

20 milionów euro - tyle netto ma wynosić wynagrodzenie za każdy sezon gry 21-latka, który zwiąże się kontraktem do 2027 roku. Taka pensja, jak pisze madrycki dziennik, uczyni go czwartym najlepiej opłacanym piłkarzem na świecie.

375 tysięcy funtów (ok. 438 tysięcy euro) - tyle ma wynosić tygodniówka Norwega. Zrówna się tym samym z Kevinem De Bruyne, który aktualnie jest najlepiej opłacanym zawodnikiem w klubie.



Erling Haaland, new Man City player #MCFC



Manchester City will pay €60m [not €75m] release clause to BVB, plus commission to be added.



His salary will be worth £375,000/week, same level as de Bruyne.



Medical has been already completed.



The saga is over. pic.twitter.com/Qzf3HNDVhN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 10, 2022





1 560 000 - tyle łącznie mają zyskać na transakcji Norwega jego byłe kluby. Jak poinformował portal nrk.no, Bryne FK ma otrzymać 1,6 procent kwoty transferu, a Molde 1 proc.

- Dla nas te środki stanowią około jednej trzeciej całkowitego budżetu. Musimy zmodernizować nasz obiekt, by poprawić warunki treningowe - powiedział dyrektor generalny Bryne Oyind Sagen.

85 - tyle goli w 85 meczach w barwach BVB strzelił Haaland. Licząc tylko bieżący sezon, w 29 spotkaniach zgromadził 28 trafień. Norweg jest gwarancją bramek. "W City wierzą, że idealnie pasuje do zespołu i jest wisienką na torcie" - pisze "AS".

Koledzy szczęśliwi, rywale w opałach

Na współpracę z nim cieszy się nie tylko menedżer Pep Guardiola, ale i koledzy z drużyny. "Szczęśliwy, że nie będę musiał biegać za tym gościem w następnych latach" - napisał na Twitterze obrońca MC Aymeric Laporte.



Happy not to be running after this guy for the next couple of years

Welcome Erling https://t.co/aTdTWTPlmV — Aymeric Laporte (@Laporte) May 10, 2022





Mniej cieszą się rywale. - To prawdziwa bestia. Niestety, naprawdę dobry transfer. City nigdy nie było i nigdy nie będzie drużyną, która wygrywa mecze dzięki jednemu graczowi, ale Erling strzeli dużo goli - skwitował szkoleniowiec Liverpoolu.