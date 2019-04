Sabotaż w Lakers? To dlatego Johnson mógł zrezygnować

59-letni Johnson ustąpił ze stanowiska po dwóch latach. Choć za jego czasów klub nie radził sobie najlepiej, co było spowodowane świadomymi oszczędnościami i chęcią sięgnięcia po większe gwiazdy, gdy te będą dostępne na rynku, to odniósł kilka sukcesów. To właśnie Johnson zdołał zakontraktować m.in. uznawanego z najlepszego koszykarza ligi NBA LeBrona Jamesa.

Dziękował, ale zrezygnował

- To było bardzo trudne, ale chcę wrócić do życia, które prowadziłem, zanim podjąłem się tej pracy i ponownie odczuwać radość. Sprowadzając LeBrona jesteśmy w połowie drogi. Myślę, tego lata do zespołu dołączy druga gwiazda. Niezależnie od tego, kto to będzie, myślę, że ten zespół będzie w stanie walczyć o mistrzostwo z tymi młodymi, dorastającymi zawodnikami – mówił na początku kwietnia Johnson, gdy ogłaszał rezygnację z pełnionej funkcji.

Źródło: Getty Images Jeanie Buss i Magic Johnson

Były koszykarz, a później trener, honorowy wiceprezydent i jeden z współudziałowców klubu (odsprzedał akcje w 2011 r.) twierdził, że właścicielka Lakers Jeanie Buss nie wiedziała o jego decyzji. Jednak dużo wskazuje na to, że sprawa ma drugie dno. Choć Johnson dziękował jej na Twitterze za "wspaniałe relacje w pracy" i "wspólne poświęcenie dla dobra Lakers", to prawdopodobnie ona przyczyniła się do jego rezygnacji.

W programie Fox Sports Radio "The Herd" specjalista od NBA Ric Bucher rzucił nieco światła, na wydarzenia, które prawdopodobnie przelały czarę goryczy i doprowadziły do odejścia Johnsona. Wszystko przez wymianę maili, między Buss i dyrektorem ds. zespołu Robem Pelinką, którzy za plecami krytykowali pracę Magica. Pech chciał, że były już prezydent ds. koszykówki był podpięty pod ich konwersację.

- Z moich informacji wynika, że doszło do wymiany maili między Robem i Jeanie, których głównym tematem był Magic oraz jego praca. Wcześniej Jeanie zawsze podpinała Magica pod ich rozmowy, to była standardowa procedura. Tym razem Magic jakimś cudem otrzymywał wiadomości jako BCC. Oni byli nieświadomi, co robią – tłumaczy Bucher.

- Magic widział wiadomości, w których był przez nich krytykowany. A zatem, kiedy później mówił o nożu wbitym w plecy, zapewne chodziło mu o to – tłumaczy.

Wcześniej Magic wielokrotnie nazywał Jeanie Buss swoją "siostrą". Pięciokrotny mistrz NBA zamieścił na Twitterze wymowny wpis - "Prawda zawsze wyjdzie na jaw".