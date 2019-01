Dojechał na metę, odwieźli go do szpitala. Kolarz z polskiej grupy bohaterem etapu

Przedostatni etap wyścigu otwierającego kolarski cykl World Tour wygrał Belg Jasper Philipsen (UAE Team Emirates). Na finiszu w Strathalbyn zwyciężył Australijczyk Caleb Ewan (Lotto-Soudal), ale później został zdyskwalifikowany. W tej sytuacji pierwsze miejsce zajął Philipsen, który wyprzedził trzykrotnego mistrza świata Słowaka Petera Sagana (Bora-Hansgrohe) i Holendra Danny'ego van Poppela (Team Jumbo-Visma).

Zadziałała adrenalina

Do najciekawszego wydarzenia z punktu widzenia polskich kibiców doszło na 10 km przed metą. W peletonie doszło do kraksy, w której brał udział prowadzący w wyścigu Nowozelandczyk. Wraz z kilkoma innymi kolarzami Bevin wylądował na asfalcie i mocno się poturbował. Rozerwana koszulka ujawniła liczne rany. 27-letni kolarz miał problem, by wrócić na rower, udało się to z pomocą kolegi z zespołu. Zadziałała adrenalina i po chwili obolały zawodnik był z powrotem w drodze.

Na mecie trzymał się za prawy bok. Bo Bevin dokończył etap, dojechał w głównej grupie i na przedostatnim etapie Tour Down Under utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej wyścigu (7 sekund przewagi nad Darylem Impeyem z Mitchelton-Scott). Zamiast na odnowę biologiczną Nowozelandczyk musiał jednak pojechać do szpitala.

Zatrzymany na obserwacji

Bevin został zabrany do Calvary Wakefield Hospital w Adelajdzie, gdzie przeszedł badanie rentgenowskie i tomografię komputerową. - Na szczęście nie doszło do żadnych złamań ani obrażeń wewnętrznych, jednak na całym ciele ma siniaki i otarcia - przekazał doktor Piotr Kosielski z grupy CCC.

Choć badanie tomografem nie wykazało również żadnego urazu głowy, lekarze obawiają się, że mogło dojść do wstrząśnienia mózgu. Z tego też powodu kolarz został na obserwacji. Do niedzielnego poranka będzie poddawany odpowiednim badaniom i dopiero wtedy zapadnie decyzja, czy Bevin będzie mógł kontynuować wyścig.

Sam Nowozelandczyk czuje się dobrze. - Jestem mocno poobijany, ale mam nadzieję, że pojadę w niedzielę. Na szczęście nic nie złamałem, tak więc zobaczymy, jak będę się czuł rano - powiedział Bevin.

Marczyński najlepiej z Polaków

Polaków zabrakło w głównej, ponad 80-osobowej grupie. Najlepszy z Biało-Czerwonych był w sobotę Tomasz Marczyński (Lotto Soudal), który dotarł na metę na 88. miejscu ze stratą 24 sekund.

W klasyfikacji generalnej Bevin ma przewagę siedmiu sekund nad ubiegłorocznym triumfatorem Darylem Impeyem z RPA (Mitchelton-Scott) i 16 nad Hiszpanem Luisem Leonem Sanchezem (Astana). Marczyński jest 58.

Rywalizacja na antypodach zakończy się w niedzielę.

Wyniki 5. etapu Tour Down Under, Glenelg - Strathalbyn (149,5 km):

1. Jasper Philipsen (Belgia/UAE Team Emirates) 3:37:00

2. Peter Sagan (Słowacja/Bora-Hansgrohe)

3. Danny van Poppel (Holandia/Team Jumbo - Visma)

4. Jens Debusschere (Belgia/Team Katiusza - Alpecin)

5. Elia Viviani (Włochy/Deceuninck - Quick-Step)

6. Phil Bauhaus (Niemcy/Bahrajn - Merida) wszyscy ten sam czas

...

88. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto Soudal) strata 24 s

100. Maciej Bodnar (Polska/Bora-Hansgrohe) 54

116. Łukasz Owsian (Polska/CCC) 2.14

122. Szymon Sajnok (Polska/CCC) 4.33

Klasyfikacja generalna:

1. Patrick Bevin (Nowa Zelandia/CCC) 17:00.25

2. Daryl Impey (RPA/Mitchelton-Scott) 7 s

3. Luis Leon Sanchez (Hiszpania/Astana) 16

4. Ryan Gibbons (RPA/Dimension Data) 26

5. Jan Polanc (Słowenia/UAE Team Emirates) 26

6. Ruben Guerreiro (Portugalia/Team Katiusza - Alpecin) 26

...

58. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto Soudal) 7.02

87. Maciej Bodnar (Polska/Bora-Hansgrohe) 14.55

107. Łukasz Owsian (Polska/CCC Team) 19.14

131. Szymon Sajnok (Polska/CCC Team) 34.20