Wziął tabletkę i wrócił do gry. Sprawę bada agencja antydopingowa

Lewandowski "Gwiazdą Roku" w Niemczech. Pokonał nawet mistrza świata w skokach Lata mijają, a... czytaj dalej » 15 minut przed końcem meczu 26-letniego obrońcę złapał skurcz. Ból okazał się na tyle bolesny, że Hinteregger musiał opuścić boisko. Tam zajęli się nim członkowie sztabu medycznego Eintrachtu.

Tajemnicza pigułka

Tuż przed powrotem na murawę Austriak otrzymał tabletkę, którą połknął bez większego zastanowienia. Całą sytuację pomiędzy zawodnikiem, a jednym z członków sztabu medycznego zarejestrowały kamery.

O sprawie zaczęto pisać w niemieckich mediach. Niektóre portale zastanawiają się, dlaczego zawodnikowi nie podano specjalnego żelu, co zazwyczaj w takich sytuacjach jest praktykowane.

Przedstawiciele Eintrachtu twierdzą, że była to "wysoce skoncentrowana tabletka węglowodanowa". Całej sprawie bacznie przyjrzała się Niemiecka Agencja Antydopingowa (NADA).

The physio handing Martin Hinteregger a few shards of glass to eat before going back on. #SGETSGpic.twitter.com/k2waBy26uE — Adam Darowski (@fussballtwit) 18 sierpnia 2019

Trwają badania

"Niemiecka Agencja Antydopingowa widziała scenę (...) i teraz sprawdza fakty” - odpowiedziała dziennikowi "Suddeutsche Zeitung" agencja z Bonn.

NADA skontaktowała się również z Niemieckim Związkiem Piłki Nożnej (DFB).

„Skontaktowaliśmy się z DFB i klubem" - możemy przeczytać na stronie internetowej dziennika. Wiadomo także, że NADA nie przekaże już żadnych informacji do czasu zakończenia badania.

Trener odetchnął z ulgą

Informacji o rzekomym dopingu nie dopuszcza do siebie trener Adi Hutter. W meczu z Hoffenheim szkoleniowiec Eintrachtu szykował nawet zmianę, myśląc, że uraz Hintereggera jest poważniejszy.

- Ulżyło mi, gdy zobaczyłem, ze nic poważnego się nie stało - odpowiedział 49-Austriak.

Już w czwartek Hinteregger powinien ponownie wybiec na boisko. Eintracht Frankfurt zagra w 4. rundzie eliminacji Ligi Europy z francuskim Strasbourgiem.