Sensacja w barażach. Włosi nie pojadą na mundial

Włosi, którzy latem 2021 zostali mistrzami kontynentu, jesienią w niczym nie przypominali porywającej drużyny z Euro i zmarnowali szansę na bezpośrednią kwalifikację do mundialu w Katarze.

W czwartek w półfinale baraży podejmowali w Palermo Macedonię Północną. Faworyt był jeden. Nikt nie mówił o tym, kto z tej pary awansuje, tylko już z decydującego spotkania, z Portugalią (w półfinale baraży podejmowała Turcję).

- Nie musi się zdarzyć nic nadzwyczajnego, nie musimy robić czegoś, czego nie potrafimy. Wystarczy, że będziemy sobą, zagramy na miarę możliwości i umiejętności, choć oczywiście musimy podejść do zadania z pokorą - mówił przed meczem doświadczony obrońca Giorgio Chiellini.

Szok w doliczonym czasie

Co z tego, że mistrzowie Europy mieli przygniatającą wręcz przewagę - oddali ponad 30 strzałów - jak ani razu nie potrafili umieścił piłki w siatce Stole Dimitrievskiego. Jak głosi stare porzekadło, w futbolu niewykorzystane sytuacje się mszczą, i tak też było w Palermo.

W drugiej doliczonej do podstawowego czasu minucie na strzał sprzed linii pola karnego zdecydował się Aleksandar Trajkovski. Trafił idealnie, tuż przy słupku! Macedończycy zaczęli wielkie świętowanie. Włosi mieli jeszcze dwie minuty na doprowadzenie do dogrywki. Nie dali rady.



The goal by North Macedonia (Aleksandar Trajkovski) that LITERALLY kicked Italy OUT of the World Cup. pic.twitter.com/ZorLZLnnVZ — Luis Ernesto Rojas Gonzalez (@LG_65) March 24, 2022





Cztery lata temu Italia nie zagrała w rosyjskim mundialu i była to jej pierwsza absencja w tej imprezie od 60 lat. Choć trudno w to uwierzyć, w najważniejszej piłkarskiej imprezie na świecie zabraknie jej drugi raz z rzędu!

We wtorkowym finale baraży Macedończycy zagrają o awans na mistrzostwa z Portugalią, która w Porto zwyciężyła 3:1.

Wyniki pierwszej rundy baraży:



ścieżka A

Walia - Austria 2:1

Szkocja - Ukraina (przełożone na czerwiec)



ścieżka B

Szwecja - Czechy 1:0 (trwa dogrywka)

Rosja - Polska walkower dla Polski



ścieżka C

Włochy - Macedonia Północna 0:1

Portugalia - Turcja 3:1



Pary drugiej rundy baraży - 29 marca:



Polska - Szwecja/Czechy (20.45)

Portugalia/Turcja - Włochy/Macedonia Północna (20.45)

Walia/Austria - Szkocja/Ukraina (przełożone na czerwiec)