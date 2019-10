"Klasa światowa" Lewandowskiego. "Gol prawdziwego killera"

Szalona radość piłkarzy Bayernu. Bohater wycięty równo z trawą Bohaterem Bayernu... czytaj dalej » Niemiecki "Bild" ocenił występ Lewandowskiego na "jedynkę", co oznacza w tej skali "klasę światową". Poza nim wyróżniono w ten sposób Gnabry'ego, który strzelił cztery gole w drugiej połowie, a także bramkarza Manuela Neuera.

Z kolei w "L'Equipe" Gnabry otrzymał notę 10/10 dopiero jako dziesiąty zawodnik w historii.

Polski napastnik we wtorkowy wieczór zdobył dwie bramki. Pierwsze trafienie uzyskał tuż przed zejściem do szatni. Lewandowski trafił z bezlitosną precyzją. Występ napastnika Bayernu zaimponował dziennikowi "The Guardian" do tego stopnia, że Lewandowskiemu poświęcono odrębny tekst, choć to Gnabry skradł show.

Zadał kluczowy cios

"To był dziwny mecz. Tottenham objął prowadzenie w 12. minucie. Remis utrzymywał (Bayern wyrównał w minucie 15. - red.) prawie do końca połowy. Dużo energii w pomocy wnosili Moussa Sissoko i Tanguay Ndombele. Aż w tym momencie zjawił się Lewandowski" - napisał dziennikarz Barney Ronay.



Robert Lewandowski flicks the ball over Jan Vertonghen to win Skill of the Day #UCL@MastercardUKpic.twitter.com/MUtFojv0uN — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 1, 2019





"Oddając Gnabry'emu cały jego geniusz, to Lewandowski zadał kluczowy cios w tym meczu. To był gol prawdziwego killera, moment, w którym całe powietrze uszło ze stadionu" - ocenił.

Nie mogło być inaczej. UEFA znowu wyróżniła Lewandowskiego Robert... czytaj dalej » "Nie chodziło o siłę strzału czy ordynarny pokaz technicznych sztuczek. Chodziło o to, jak Lewandowski obserwował, poruszał się, obracał, strzelał, a nawet zaczął cieszyć się z bramki, zanim inni zawodnicy dookoła w ogóle załapali, co się wydarzyło" - "Guardian" nie mógł się nachwalić stylu gry kapitana polskiej kadry.

Znika i pojawia się jak duch

Dla napastnika Bayernu było to wówczas 13. trafienie w dziesięciu meczach we wszystkich rozgrywkach. W drugiej połowie dołożył kolejne, potwierdzając, że na początku sezonu nie ma sobie równych na europejskich boiskach.

"Porusza się w wyjątkowy sposób. Ten człowiek się skrada, przemyka, meandruje z gracją prawdziwego sportowca. Chwilami Lewandowski ma tendencję do znikania jak duch zbliżający się do ściany, by pojawić się w niespodziewanym miejscu, a w konsekwencji zmaterializować się w centrum wydarzeń" - czytamy w angielskiej gazecie.

Tak potrafi tylko Tottenham. Niechlubne rekordy w meczu z Bayernem We wtorkowym... czytaj dalej » Oba gole z wtorkowego wieczoru są potwierdzeniem tych słów. To Lewandowski zainicjował efektowną sztuczką techniczną akcję bramkową i choć jego podanie nie dotarło do partnerów, to Polak podążał za piłką, nie gubił jej z pola widzenia. Skradał się, by w odpowiednim momencie wykonać decydującą sekwencję błyskawicznych ruchów.

Tymczasem przy drugiej bramce wystarczyło tylko kilka kroków wstecz w linii defensywy, by ukradkiem zgubić obrońcę, dzięki czemu otworzyła się przestrzeń na kluczowe podanie od Philippe'a Coutinho.

Lewandowski ma już na koncie 56 bramek w Lidze Mistrzów. Obecnie na liście wszech czasów dzieli piątą pozycję z Holendrem Ruudem van Nistelrooyem. Cztery trafienia więcej ma wciąż aktywny Karim Benzema z Realu Madryt.

Podium otwiera Hiszpan Raul Blanco (71 goli). Liderem pozostaje Cristiano Ronaldo z Juventusu (127) przed piłkarzem Barcelony Lionelem Messim (112).

Tottenham Hotspur - Bayern Monachium 2:7 (1:2)

Bramki: Heung-Min Son (12), Harry Kane (61-karny) - Joshua Kimmich (15), Robert Lewandowski dwie (45, 87), Serge Gnabry cztery (53, 55, 83, 88).

2. kolejka Ligi Mistrzów:

wtorek, 1 października

grupa A

Real Madryt - Club Brugge 2:2 (0:2)

Galatasaray Stambuł - Paris Saint-Germain 0:1 (0:0)

grupa B

Tottenham Hotspur - Bayern Monachium 2:7 (1:2)

Crvena Zvezda Belgrad - Olympiakos Pireus 3:1 (0:1)

grupa C

Atalanta Bergamo - Szachtar Donieck 1:2 (1:1)

Manchester City - Dinamo Zagrzeb 2:0 (0:0)

grupa D

Juventus Turyn - Bayer Leverkusen 3:0 (1:0)

Lokomotiw Moskwa - Atletico Madryt 0:2 (0:0)

środa, 2 października

grupa E

KRC Genk - Napoli (18.55)

Liverpool - Red Bull Salzburg (21.00)

grupa F

Slavia Praga - Borussia Dortmund (18.55)

Barcelona - Inter Mediolan (21.00)

grupa G

RB Lipsk - Olympique Lyon (21.00)

Zenit Sankt Petersburg - Benfica Lizbona (21.00)

grupa H

Lille - Chelsea Londyn (21.00)

Valencia - Ajax Amsterdam (21.00)