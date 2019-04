Klamka zapadła. Werner nie przedłuży kontraktu z RB Lipsk

17.02 | - Nic z tych słów nie rozumiem - stwierdził z szerokim uśmiechem. - Nie, nie jestem samotnikiem. Przyjaciel to duże słowo, więc nie chcę go nadużywać, ale na pewno mam bardzo dobrych kumpli (…). Nie lubię odnosić się do rzeczy, które są wymyślone i nie trzymają się kupy - przyznał najlepszy strzelec w historii reprezentacji Polski (55 goli).

- Nie wiem nic w tej sprawie. Na ten moment kompletnie mnie to nie interesuje. Nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, czy zostanie. Nie mam szklanej kuli, by wywróżyć, co stanie się za sześć lub siedem tygodni z jego kontraktem – mówił ostatnio szkoleniowiec RB Lipsk Ralf Rangnick. Wszystko wskazuje na to, że od przyszłego sezonu nie będzie miał Wernera do swojej dyspozycji.

Jasny sygnał

Obecny kontrakt Wernera wygasa w czerwcu 2020 roku. Jeśli nie podpisze nowej umowy, to po zakończeniu przyszłego sezonu będzie mógł się związać z nowym pracodawcą za darmo. Tym samym klub nic na nim nie zarobi. Dlatego najbardziej prawdopodobną opcją jest sprzedaż piłkarza w letnim oknie transferowym.

"Bild": Bayern oferuje 50 milionów za włoski talent Bayern Monachium... czytaj dalej » - Chcemy przedłużyć z nim kontrakt, ale on wysłał nam jasny sygnał, że raczej tego nie zrobi – wyznał na antenie Sky Sports prezes i zarazem dyrektor wykonawczy RB Lipsk Oliver Mintzlaff.

- Musimy zastanowić się, jakie rozwiązanie będzie najlepsze dla nas i dla piłkarza – dodał.

Kolejny wydatek Bayernu?

Niemieckie media od kilku tygodni informują, że poważnie zainteresowany sprowadzeniem Wernera jest Bayern Monachium. 23-letni Niemiec miałby wspierać Roberta Lewandowskiego grając na skrzydle, a z czasem zastąpić go na środku ataku.

Pytanie, czy w stolicy Bawarii zdecydują się na kolejny duży wydatek. Mimo krótkiego kontraktu, RB Lipsk na pewno nie puści zawodnika za mniej niż 40-45 milionów euro. Tymczasem w Monachium wydali już 35 milionów na Benjamina Pavarda i 80 milionów na Lucasa Hernandeza – obaj dołączą do klubu latem.

Natomiast media w Wielkiej Brytanii twierdzą, że Werner może trafić do Liverpoolu. Ponoć wielkim zwolennikiem tego transferu jest niemiecki szkoleniowiec The Reds Juergen Klopp.

Źródło: Getty Images W obecnym sezonie Werner strzelił 14 goli w Bundeslidze

Profesjonalista

Choć Werner nie przedłuży umowy z RB Lipsk, to na boisku jest stuprocentowym profesjonalistą. W sobotnie popołudnie jego zespół pokonał u siebie VfL Wolfsburg, a drugiego gola dla triumfatorów strzelił właśnie snajper reprezentacji Niemiec.

W obecnym sezonie Werner rozegrał 31 spotkań we wszystkich rozgrywkach i strzelił 17 goli. Na koncie ma również sześć asyst.