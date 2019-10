Juventus ceni Szczęsnego. "Kontrakt do czerwca 2024 roku"

25.09 | To nie był udany powrót do bramki Wojciecha Szczęsnego do bramki Juventusu. Wprawdzie turyńczycy wygrali w Brescii 2:1, ale Polak popełnił błąd przy trafieniu dla gospodarzy. Włoskie media oceniły go bardzo nisko, i to pomimo udanych interwencji w dalszej części meczu.

"Na mocy obecnej umowy Szczęsny zostaje w Turynie do lata 2021 roku, a istnieją poważne obawy, że gdyby wkroczył w ostatni rok kontraktu, to pojawiłyby się kluby chcące wyperswadować mu sens kontynuowania kariery w zespole mistrza Serie A" – napisał Agresti, który jest korespondentem goal.com w Turynie oraz dziennikarzem serwisu DAZN.

Negocjacje w najbliższych tygodniach

"Dyrektor sportowy Fabricio Paratici w najbliższych tygodniach chce rozpocząć negocjacje z 29-letnim bramkarzem. Pierwotnie klub planował przedstawić mu ofertę przedłużenia kontraktu do czerwca 2024 roku. Ponadto chcą mu zaoferować podwyżkę zarobków, które obecnie wynoszą 3,5 miliona euro za sezon" – podkreślił.



Szczęsny jest drugim najlepiej zarabiającym bramkarzem w Serie A. Więcej od niego dostaje tylko Gianluigi Donnarumma z AC Milan, który inkasuje za sezon 6 milionów euro. Podwyżka dla Polaka jest zasadna, albowiem w poprzednim sezonie należał do najlepszych piłkarzy Juventusu, a w obecnym – pomimo błędu w spotkaniu z Brescią i powrotu do bramki Gianluigiego Buffona – nadal jest ważnym punktem drużyny.

Buffon wspomina przewrotkę Ronaldo. "Cristiano, jeszcze raz, ile ty masz lat?" Najpierw strzelił... czytaj dalej » Zresztą Szczęsny to tylko jeden z zawodników, którzy w najbliższych miesiącach usiądą do rozmów z Paraticim. Wkrótce spotkania w sprawie nowych kontraktów czekają Juana Cuadrado i Blaise Matuidiego – ich umowy wygasają już w czerwcu. Według włoskich mediów, pierwszy jest zainteresowany przedłużeniem, a drugi bierze pod uwagę również inne kierunki.

Łączony z United

Agresti zwraca uwagę, że kilka miesięcy temu sporo mówiło się o zainteresowaniu Szczęsnym ze strony Manchesteru United, ale sprawa przycichła, gdy klub z Old Trafford podpisał nowy kontrakt z Davidem de Geą.

Hiszpański golkiper był z kolei łączony z PSG. To jego Polak miał zastąpić między słupkami bramki Czerwonych Diabłów.