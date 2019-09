Lewandowski z zagraniem dnia w Lidze Mistrzów

Mecze ligi niemieckiej można oglądać w kanałach ELEVEN SPORTS w Player.pl

"Lewandowski w swoim stylu minął dwóch piłkarzy i sięgnął po zagranie dnia w Lidze Mistrzów" - skomentowano na oficjalnej stronie rozgrywek.



Lewandowski tricks his way past two players to win #UCL Skill of the Day @MastercardUKpic.twitter.com/fWUbw74Ee9 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 18, 2019





Błysnął w środku pola

Mocny start Bayernu w Lidze Mistrzów. Lewandowski z 54. golem Ataki od początku... czytaj dalej » Wyróżniona akcja "Lewego" z meczu z Crveną Zvezdą Belgrad faktycznie jest wyjątkowej urody. Co ciekawe, wcale nie została przeprowadzona pod bramką rywali, ale w środku boiska.

Polak najpierw mocno wypuścił sobie piłkę, uciekając od krycia Australijczyka Milosa Degeneka. Do futbolówki ruszył jednocześnie z Milosem Vuliciem. Był jednak przy niej szybciej od serbskiego pomocnika, którego na pełnej szybkości minął tzw. ruletą. Z takich tricków przed laty słynął wielki Zinedine Zidane.



Ogranemu Vuliciowi w sukurs ruszył Hiszpan Jose Canas. On z kolei został minięty błyskawicznym zwodem w prawą stronę. W ten sposób "Lewy" pozostawił za plecami prawie całą pomoc Crvenej Zvezdy. To była wspaniała akcja.



Lewandowski zapewne ucieszył się z otrzymanego wyróżnienia. Najważniejsza była jednak środowa wygrana 3:0 i trafienie z 80. minuty. Dzięki niemu Polak powiększył swój dorobek w Lidze Mistrzów do 54 goli. To daje mu szóste miejsce w klasyfikacji wszech czasów. Jednocześnie było to jego jubileuszowe - 200 trafienie w barwach Bayernu.