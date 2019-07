Lewandowski blisko nowego kontraktu. "Wszystko jest na dobrej drodze"

Sky Sport: wszystkie formalności załatwione, Lewandowski podpisze z Bayernem nową umowę Według... czytaj dalej » Kapitan reprezentacji Polski w monachijskim klubie występuje od 2014 roku. Wtedy trafił do Bayernu po czterech latach gry w Borussii Dortmund. Podpisał kontrakt na pięć sezonów, który w grudniu 2016 roku został przedłużony na kolejne dwa. Obecny obowiązuje zatem do końca czerwca 2021 roku.

Trzeba jeszcze trochę poczekać

Od pewnego czasu toczą się negocjacje w sprawie kolejnej umowy. Miałaby ona obowiązywać na kolejne dwa sezony, a więc do 31 czerwca 2023. W momencie jej zakończenia Lewandowski będzie miał prawie 35 lat.

W piątek niemiecki Sky Sports podał informację, że Polak jest bliski jeszcze jednego porozumienia z władzami klubu z Allianz Arena. Rozmowy prowadzi menedżer Pini Zahavi.

- Możliwość jest, ale to jeszcze nie jest nic podpisane. Rozmowy trwają, ale na pewno jesteśmy na dobrej drodze. Myślę, że trzeba będzie jeszcze troszkę poczekać i wszystko się wkrótce wyjaśni - powiedział w rozmowie z Eurosport.pl Robert Lewandowski.

Najlepsza runda Bayernu od dawna

- Ostatni sezon w klubie był trudny. Mam na myśli nie tylko to, co działo się na boisku, ale także u nas wewnętrznie w zespole i to, jakie mieliśmy problemy. Ten sezon wiele nas nauczył. Koniec końców to by udany rok. Zdobyliśmy mistrzostwo i Puchar Niemiec. Ja zdobyłem koronę króla strzelców. Zapamiętałem dwa momenty. Pierwszy to dwumecz w Lidze Mistrzów z Ajaksem, a drugi to niezwykle ważne spotkanie w Bundeslidze. W Monachium wygraliśmy z Borussią Dortmund. Tamten triumf spowodował, że wróciliśmy na pierwsze miejsce w tabeli i w kolejnych meczach zaczęliśmy regularnie wygrywać. Ostatecznie obroniliśmy mistrzostwo kraju. Druga runda była najlepsza w naszym wykonaniu od wielu lat, jedna z lepszych w historii Bayernu Monachium. Zdecydowanie - dodał 30-letni napastnik.

Nowy sezon Bundesligi rozpoczyna się 16 sierpnia.