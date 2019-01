Wisła Kraków wyciąga rękę do Peszki

"Wisła może przystąpić do rozgrywek"

Promyk nadziei dla Wisły Kraków. Po dwunastu latach do klubu wraca Kuba Błaszczykowski. Były kapitan reprezentacji rozwiązał kontrakt w Niemczech i dla "Białej Gwiazdy" może grać nawet za darmo. Pytanie, czy będzie miał do tego okazję, bo Wiśle nadal daleko do finansowej płynności.

Po ponad dekadzie znów na treningu Wisły Kraków. Jakub Błaszczykowski uczestniczył w pierwszych po przerwie zimowej zajęciach drużyny Białej Gwiazdy. Deklaruje, że grać może w niej za darmo. Warunek jest jeden - zespół musi nadal występować w Ekstraklasie. A to wobec ogromnych kłopotów klubu przesądzone nie jest. Na razie Wisła nie ma licencji i pieniędzy na spłatę zaległości wobec trenerów i piłkarzy.

22.01 | Komisja ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej przywróciła Wiśle Kraków zawieszoną od 3 stycznia licencję na grę w ekstraklasie - poinformowała we wtorek krajowa federacja.

O krakowsko-gdańskich negocjacjach, które zmierzają ku końcowi, napisał Tomasz Włodarczyk z "Przeglądu Sportowego". "A więc jednak. Rozmowy na linii Lechia-Wisła na ostatniej prostej. Sławomir Peszko zostanie wypożyczony do Krakowa do końca sezonu. Będzie na obozie z zespołem" - tę wiadomość dziennikarz przekazał na swoim twitterowym koncie w czwartek rano.

A więc jednak. Rozmowy na linii Lechia-Wisła na ostatniej prostej. Sławomir Peszko zostanie wypożyczony do Krakowa do końca sezonu. Będzie na obozie z zespołem. — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) January 24, 2019

Jeżeli dojdzie do transferu, to ostatnie dni stycznia 33-letni skrzydłowy powinien spędzić w Turcji, gdzie krakowianie przygotowują się do drugiej części sezonu.

Pod Wawelem ostatnie miesiące były wyjątkowo gorące. Klub zmagał się z problemami licencyjnymi i zamieszaniem dotyczącym zakupu przez zagranicznych właścicieli. Ostatecznie zasłużonej drużynie udało się wyjść na prostą i do gry w drugiej części sezonu w ekstraklasie podejdzie. Lecz aby miało to sens, trener Maciej Stolarczyk musi wzmocnić kadrę, w poprzednich tygodniach znacząco uszczuploną.

Z Krakowa zdążyli odejść: Zdenek Ondrasek (Dallas FC), Martin Kostal, Zoran Arsenić, Jesus Imaz (wszyscy Jagiellonia Białystok), Jakub Bartkowski (Pogoń Szczecin), Dawid Kort (Atromitos) oraz Tibor Halilović (HNK Rijeka).

W klubie potrzebne są więc konkretne wzmocnienia. Jednym z nich jest już Jakub Błaszczykowski, do którego najwidoczniej dołączy były kolega z kadry.

Dla Peszki, 44-krotnego reprezentanta Polski, który w styczniu oficjalnie pożegnał się z kadrą, wypożyczenie do Wisły będzie okazją do powrotu na właściwe tory. Całą rundę jesienną miał bowiem straconą. Najpierw musiał pauzować trzy miesiące po brutalnym faulu na Arvydasie Novikovasie z pierwszej kolejki, a następnie został przeniesiony do drużyny rezerw przez trenera Lechii Piotra Stokowca.

Gdyby Peszko faktycznie najbliższe pół roku spędził przy Reymonta, dołączyłby tam do i tak sporego już grona zawodników z imponującą liczbą występów z orzełkiem na piersi. Błaszczykowski rozegrał jak dotąd w reprezentacji 105 meczów, Paweł Brożek - 38, a Marcin Wasilewski - 60.