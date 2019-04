W Liverpoolu się odgrażają. "Nie jedziemy do Barcelony na wakacje"

We wtorek Liverpool rozpocznie walkę o półfinał Ligi Mistrzów. Ćwierćfinałowym rywalem The Reds będzie FC Porto. Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane na Anfield, rewanż odbędzie się 17 kwietnia.

Van Dijk już raz grał na Camp Nou. To był rok 2013, też w Lidze Mistrzów, a on był piłkarzem Celticu Glasgow. Barcelona była mało gościnna.

- Jeśli przegrywasz 1:6, w dodatku jako obrońca, nie możesz powiedzieć, że rozegrałeś dobre spotkanie. Ale z tamtego wieczoru zebrałem pokaźny bagaż doświadczeń, to mi później bardzo pomogło - przyznał holenderski obrońca, którego przed środowym meczem przepytał dziennik "Liverpool Echo".

Na Anfield jest od 1,5 roku. Kosztował 75 mln funtów i został najdroższym obrońcą w historii. Wielkie pieniądze, ale w Liverpoolu nie żałują. Dziś trudno sobie bez rosłego Holendra wyobrazić blok obronny zespołu zbudowanego przez Juergena Kloppa.

W tym tygodniu koledzy piłkarze wybrali Van Dijka najlepszym zawodnikiem całej ligi angielskiej.

Oczywiście w Liverpoolu zachodzą w głowę, jak zatrzymać Leo Messiego. Argentyńczyk, jak to on, strzela jak szalony. W tym sezonie uzbierał już 46 goli. To więcej niż ma rozegranych spotkań (45).

- To najlepszy piłkarz na świecie. Ale Barcelona to nie tylko on. Cały zespół ma dużo jakości. A my? Wszyscy wiedzą, jak gramy i jak się bronimy. Nie gramy w obronie jeden na jednego, bronimy się i atakujemy wszyscy razem - stwierdził Van Dijk.

Liverpool się nie boi

Ostrzega przez lekceważeniem jego i kolegów. - My jesteśmy gotowi. Również tworzymy dobry zespół i nie jedziemy do Barcelony na wakacje czy coś podobnego - zapewnił.

Liverpool w Anglii w wyścigu o mistrzostwo idzie łeb w łeb z Manchesterem City. Ma punkt straty do obrońców tytułu. Do końca sezonu pozostały dwie kolejki. W Europie The Reds także błyszczą. W poprzednim sezonie zatrzymali się w Lidze Mistrzów dopiero na finale i Realu Madryt.

Barcelona natomiast jest kilka dni po przypieczętowaniu 26. mistrzostwa Hiszpanii.

Program półfinałów (mecze o godz. 21):

wtorek, 30 kwietnia

Tottenham - Ajax Amsterdam



środa, 1 maja

Barcelona - Liverpool



rewanże

wtorek, 7 maja

Liverpool - Barcelona



środa, 8 maja

Ajax - Tottenham