Fabiański z czystym kontem, ostra sprzeczka w drużynie rywali

Po zwycięstwach nad Watfordem i Norwich londyńczycy liczyli na przedłużenie zwycięskiej passy w konfrontacji z beniaminkiem z Birmingham. Aston Villa w przeszłości nie należała jednak do ulubionych rywali Młotów. Z ostatnich osiemnastu ligowych spotkań między tymi zespołami rozegranych na Villa Park gospodarze przegrali zaledwie dwa.

Sprzeczka gospodarzy

Pierwsza odsłona poniedziałkowej konfrontacji na Villa Park długo nie obfitowała w groźne sytuacje podbramkowe. Uwagę publiczności przykuło za to nieporozumienie między dwoma zawodnikami Aston Villi Tyronem Mingsem i Anwarem El Ghazim. Rozsierdzeni gracze zetknęli się czołami w konfrontacyjnym geście, a Holender wykonał nawet prowokacyjny ruch głową w stronę kolegi z zespołu. Na szczęście niezdrowe emocje po chwili udało się opanować i piłkarze wrócili do gry.



Should El Ghazi have been sent off for this altercation with Mings? pic.twitter.com/zoM2Pxs7C4 — talkSPORT (@talkSPORT) 16 września 2019





Czujność Fabiańskiego

Obie ekipy od początku starały się grać szybko i agresywnie, lecz brakowało im pomysłu na rozmontowanie defensywy rywali. Londyńczycy próbowali strzelać siedmiokrotnie, lecz tylko raz piłka zmierzała w światło bramki gospodarzy. Piłkarze beniaminka nieco lepiej prezentowali się w ofensywie, oddając w pierwszej połowie pięć uderzeń, w tym trzy celne na bramkę strzeżoną przez Łukasza Fabiańskiego.

Od rezerwowego do niezastąpionego. Wyjątkowa metamorfoza Łukasza Fabiańskiego W poniedziałkowy... czytaj dalej » Polak musiał wykazać się umiejętnościami szczególnie w końcówce tej części meczu. Najpierw bramkarz West Hamu poradził sobie z kąśliwym strzałem Wesley'a Moraesa, czyli najdroższego nabytku w historii The Villans. Jak okazało się chwilę później Brazylijczyk pozyskany latem za 22 mln funtów Club Brugge i tak znajdował się na pozycji spalonej. Dwie minuty później, już w doliczonym czasie gry Fabiański uchronił swój zespół przed stratą bramki do szatni. Tym razem mocnym uderzeniem po ziemi starał się go pokonać John McGinn. Golkiper reprezentacji Polski, mimo iż był zasłonięty w tej sytuacji przez jednego z przeciwników, zdołał zbić piłkę do boku i zażegnać niebezpieczeństwo.

Po zmianie stron szyki przyjezdnym pokrzyżowała czerwona kartka, którą obejrzał Arthur Masuaku. Reprezentant Demokratycznej Republiki Konga już w pierwszej połowie został ukarany żółtą kartką za ostry faul na przeciwniku, lecz po powrocie z szatni nie potrafił utrzymać nerwów na wodzy, osłabiając swoją drużynę.

Do końca spotkania żadna ze stron nie zdołała przeważyć szali zwycięstwa na swoją korzyść i ostatecznie podzieliły się punktami.