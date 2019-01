Poszukiwania zaginionego piłkarza wstrzymane. "Szanse przetrwania niewielkie"

Kilka dni temu 28-letni napastnik został kupiony z FC Nantes za 17 mln euro. We wtorek miał dołączyć do angielskiego klubu, a w środę odbyć pierwszy trening. Samolot, którym podróżował, zniknął z radarów w nocy z poniedziałku na wtorek w pobliżu Alderney, należącej do Wysp Normandzkich.

"Nie ma śladów osób"

Jak ustalono, na pokładzie samolotu Argentyńczykowi towarzyszył jedynie pilot. Policja poinformowała, że w wodzie znaleziono wiele unoszących się przedmiotów, ale nie ustalono, czy pochodzą one z awionetki.

"Nie ma żadnych śladów osób, które były na pokładzie. Jeśli wylądowali na wodzie, szanse przetrwania po takim czasie są, niestety, niewielkie" - napisano na koncie policji Guernsey na Twitterze.









"Woda bardzo zimna"

Podpisał kontrakt, leciał na Wyspy. Awionetka zaginęła nad kanałem La Manche Argentyński... czytaj dalej » Optymizmem nie napawa także wypowiedź Johna Fitzgeralda, dyrektora firmy lotniczej Channel Islands Air Search, także biorącej udział w poszukiwaniach.



- Jeśli mieli na sobie suche kombinezony i dostali się na tratwę ratunkową, to mieli spore szanse przeżycia. Jeżeli natomiast wpadli do wody bez odpowiedniej ochrony, to woda tam jest naprawdę zbyt zimna, by przetrwać ponad godzinę. Szanse na znalezienie kogoś żywego w takich warunkach szybko się zmniejszają - wyjaśnił Fitzgerald, cytowany przez Sky TV.

Akcja trwała ok. 15 godzin i musiała zostać przerwana z powodu ciemności. Ma zostać wznowiona w środę, gdy tylko wzejdzie słońce.

Modlą się o niego

Cały czas pod adresem rodziny i bliskich zaginionego Emiliano Sali kierowane są słowa otuchy i modlitwy, m.in. z jego klubów Nantes i Cardiff City, a także od piłkarzy oraz ludzi świata sportu. Wszyscy mają nadzieję na szczęśliwe ocalenie Argentyńczyka.



La Direction et l'ensemble du Club gardent espoir et c’est toute la famille du FC Nantes qui prie pour qu’@EmilianoSala1 et les autres passagers de l’avion soient enfin retrouvés sains et saufs.#PrayForSalahttps://t.co/i6POQinWLi — FC Nantes (@FCNantes) 22 stycznia 2019











Terribly worrying news that @CardiffCityFC’s new signing, Emiliano Sala was on board the small plane that has gone missing. Hopefully, somehow, they’ll be found and safe. — Gary Lineker (@GaryLineker) 22 stycznia 2019