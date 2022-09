Portugalczycy w szoku. Hiszpanie wydarli awans do Final Four Ligi Narodów

Przed wtorkowymi meczami dywizji A Ligi Narodów pozostawała już tylko jedna niewiadoma w kontekście turnieju finałowego. Kto, Portugalia czy Hiszpania, będzie jego ostatnim uczestnikiem poza Włochami, Holandią (wygrała "polską" grupę) oraz Chorwacją.

Hiszpanie mogli podchodzić do tego meczu jako lider grupy, jednak w sobotę w meczu przedostatniej kolejki niespodziewanie przegrali u siebie ze Szwajcarami (1:2) i wobec równoczesnej wyjazdowej wygranej Portugalczyków z Czechami (4:0), to mistrzowie Europy z 2016 roku byli w uprzywilejowanej sytuacji. Portugalskie strzelanie, sensacja w Hiszpanii. O wszystkim rozstrzygną ostatnie mecze W sobotę swoje... czytaj dalej »

By awansować do Final Four, lider grupy A2 potrzebował zaledwie remisu. Hiszpanów ratowało tylko zwycięstwo. - Staniemy na wysokości zadania. To finał i tak będziemy to traktować - zapowiadał trener Luis Enrique.

Groźniejsi z dystansu

Już w 8. minucie przyjezdni mogli skorzystać z prezentu portugalskich obrońców. Strzał Pablo Sarabii został jednak zablokowany. Hiszpanie zdecydowanie częściej byli w posiadaniu piłki, ale nie przekładało się na okazje bramkowe. Groźniejsi byli gospodarze.

Pierwszy raz Unai Simon był zmuszony do interwencji w 23. minucie po strzale Rubena Nevesa. Jeszcze bardziej hiszpański bramkarz musiał natrudzić się niespełna dziesięć minut później, broniąc w ładnym stylu uderzenie Diogo Joty. Niedługo później groźnie z dystansu uderzał też Bruno Fernandes. Większość portugalskich kibiców widziało już piłkę w siatce. Owszem wylądowała, ale w tej bocznej.

Na 118. gola w narodowych barwach polował też Cristiano Ronaldo. Pierwszą sytuację do zdobycia bramki kapitan Portugalczyków miał tuż po rozpoczęciu drugiej odsłony. Simon nie dał się pokonać w sytuacji sam na sam.

Źródło: Getty Images Simon wyciągał z opresji Hiszpanów

Pomogły zmiany

Widząc bezradność swojej drużyny, trener Hiszpanów zaczął wprowadzać liczne zmiany. Po godzinie gry na murawie pojawił się tercet: Gavi, Pedri, Yeremy Pino, a niedługo później Nico Williams. Roszady pomogły. W grze przyjezdnych widać było znaczącą poprawę.

W 77. minucie kąśliwym strzałem przypomniał o sobie Alvaro Morata. Diogo Costa pięknie sparował piłkę. Portugalski bramkarz nie miał już jednak nic do powiedzenia w 88. minucie. Dani Carvajal dośrodkował w kierunku dalszego słupka do Williamsa, który zgrał piłkę głową wzdłuż bramki do Moraty, a ten strzelił do pustej bramki. Publiczność w Bradze była w szoku.

Źródło: Getty Images Hiszpanie zaskoczyli Portugalczyków w końcówce

W końcówce Portugalczykom pierwsze miejsce w grupie mógł przywrócić Ronaldo. Mógł, ale Simon znów był górą w ich starciu. Wynik nie uległ już zmianie. Niebywała końcówka dała Hiszpanom awans do Final Four. Mistrzowie Europy z 2016 roku mogą pluć sobie w brodę.

Czesi żegnają się z elitą

W drugim meczu tej grupy Szwajcarzy pokonali Czechów 2:1. Gospodarze w ciągu 60 sekund pierwszej połowy strzelili dwa gole. Na listę strzelców między 29. a 30. minutą wpisali się Remo Freuler i Breel Embolo. Tuż przed przerwą nadzieję Czechom dała jeszcze bramka Patrika Schicka, ale ostatecznie okazała się ona tylko honorową. Zwycięstwo w Sankt Gallen pozwoliło Helwetom utrzymać trzecie miejsce w grupie.

Czwartą lokatę, oznaczającą spadek do dywizji B, zajęli nasi sąsiedzi.

Liga Narodów - grupa A2 Miejsce Drużyna Liczba meczów Punkty Zwycięstwa Remisy Porażki Bilans bramek

1. Hiszpania 6 11 3 2 1 8:5 2. Portugalia 6 10 3 1 2 11:3 3. Szwajcaria 6 9 3 0 3 6:9 4. Czechy 6 4 1

1 4 5:13

Wyniki wtorkowych meczów Ligi Narodów:

grupa A2

Portugalia - Hiszpania 0:1

Szwajcaria - Czechy 2:1



grupa B1

Irlandia - Armenia 3:2

Ukraina - Szkocja 0:0

grupa B2

Albania - Islandia 1:1

grupa B4

Norwegia - Serbia 0:2

Szwecja - Słowenia 1:1



grupa C2

Grecja - Irlandia Płn. 3:1

Kosowo - Cypr 5:1