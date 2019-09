Miał być lider, jest porażka. Legia słaba w Płocku

Pierwotnie oba zespoły miały zmierzyć się w 4. kolejce ekstraklasy. Jednak na prośbę Legii, która rywalizowała w 3. rundzie kwalifikacji Ligi Europy z greckim Atromitosem, komisja ligi zgodziła się przenieść mecz na inny termin.

Gdyby Legia zwyciężyła na wyjeździe z Wisłą Płock przynajmniej 2:0, to zostałaby nowym liderem tabeli kosztem Pogoni Szczecin. Natomiast znajdujący się tuż nad strefą spadkową gospodarze, dzięki wygranej awansowaliby na 11. miejsce w tabeli, aktualnie zajmowane przez Raków Częstochowa.

Błąd Majeckiego

Jeśli Legia rzeczywiście chciała znaleźć się na szczycie ekstraklasy, to na pewno nie z taką grą, jak w pierwszej połowie. Podopieczni Aleksandara Vukovicia grali wolno, bez polotu, bez pomysłu i nie oddali żadnego celnego strzału na bramkę rywali. Mało tego, ewidentnie szwankowała komunikacja między formacjami, przez co przeprowadzenie składnej akcji było praktycznie niemożliwe.

Tymczasem gospodarze mieli inicjatywę, atakowali i częściej gościli w polu karnym rywali, co przyniosło upragniony efekt w 40. minucie. Ponad 25 metrów od bramki do wykonania rzutu wolnego podszedł najlepszy na boisku Dominik Furman. Były zawodnik Legii oddał mocny strzał, a Majecki pomylił się w interwencji, nie złapał piłki i nadbiegający Grzegorz Kuświek z bliska trafił do bramki.

Więcej goli w pierwszej połowie kibice nie zobaczyli. Było jasne, że goście muszą się przebudzić, jednak na tle tak dobrze dysponowanej Wisły walka o zwycięstwo wyglądała na bardzo trudne zadanie do zrealizowania.

Źródło: Newspix Wisła Płock prowadziła po pierwszej połowie

Dwie okazje

Po przerwie gra Legii wyglądała niewiele lepiej, ale przynajmniej piłkarze więcej biegali i próbowali skonstruować kilka akcji. Wato dodać, że Vuković od razu desygnował do gry dwóch nowych zawodników: w miejsce Cavu i Luquinhasa pojawili się Dominik Nagy i Arvydas Novikovas. Ich wejście wniosło nieco ożywienia. To właśnie Nagy powinien strzelić gola w 69. minucie, gdy dopadł do bezpańskiej piłki, wpadł w pole karne, ale posłał futbolówkę nad poprzeczką.

Przyjezdni szukali swoich szans w stałych fragmentach gry, które do tej pory były ich wizytówką, jednak nie potrafili przełamać defensywy gospodarzy. Najlepszą okazję w doliczonym czasie gry miał Novikovas, który po dośrodkowaniu z rzutu rożnego fatalnie spudłował.

Ostatecznie podopieczni Radosława Sobolewskiego zainkasowali trzy punkty. Natomiast dla Legii był to ósmym mecz bez strzelonego gola w obecnym sezonie.

Wisła Płock - Legia Warszawa 1:0 (1:0)

Bramki: Kuświk (40.)