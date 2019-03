Guardiola "modli się" o zdrowie piłkarzy powołanych do reprezentacji

Manchester City wstawił już w tym sezonie do gabloty trofeum Pucharu Ligi, pokonując w finale w w rzutach karnych Chelsea pod koniec lutego. Drużyna Guardioli jest ponadto na kursie po mistrzostwo Anglii, a także dopiero co awansowała do półfinału krajowego pucharu i do ćwierćfinału Ligi Mistrzów.

Potrzebna każda zdrowa para nóg

Rywal z zaplecza rozdrażnił Manchester City. 2:0 na nic Piłkarze... czytaj dalej » - Modlę się, żeby wrócili zdrowi - hiszpański trener przyznał w rozmowie z klubową stroną internetową. - Muszą stawić się na zgrupowaniach drużyn narodowych, cieszyć się grą dla swojego kraju, ale mam nadzieję, że wrócą zdrowi tak, jak byli teraz. Po prostu tylko o to mi chodzi. Terminarz w kwietniu jest szalony i będziemy potrzebować wszystkich - podkreślił.

Po przerwie na mecze reprezentacji drużynę City czeka osiem meczów w 29 dni. W Premier League obrońcy tytułu zajmują drugie miejsce i tracą do Liverpoolu dwa punkty, ale The Reds rozegrali jedno spotkanie więcej. Guardiola liczy, że wkrótce do zdrowia wrócą kontuzjowani gracze. Przerwa na mecze reprezentacji dla tych zawodników to akurat dobre rozwiązanie.

- Wszyscy będą grać. Kevin (De Bruyne - red.), Fernandinho. John (Stones), Benjamin (Mendy) - wszyscy wkrótce wrócą, a my ich potrzebujemy. Nawet jeśli niektórzy zagrają 10-15 minut to tu, to tam. To że mamy cały czas szansę na trzy kolejne trofea, to zasługa wszystkich, a nie tylko jedenastu piłkarzy - stwierdził Guardiola.

W najbliższym ligowym spotkaniu City mierzy się 30 marca z Fulham na wyjeździe.