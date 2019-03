Morawiecki: za 5-10 lat będziemy w stanie osiągać sukcesy w LM, piłkarskich MŚ i ME

Problemy Brzęczka przed Łotwą, Piątek i Szczęsny wśród chorych. "Mamy w zespole małą epidemię" Nie ma łatwego... czytaj dalej » Dodał, że we współpracy z PZPN można stworzyć "machinę" szkolenia polskich piłkarzy.



Szef rządu brał udział w konferencji towarzyszącej prezentacji programu Certyfikacji Szkółek Piłkarskich. Spotkanie z dziennikarzami odbyło się tuż przed treningami reprezentacji Polski i Łotwy, które zmierzą się na tym obiekcie w niedzielę.

Przykład Lewandowskiego

Premier potwierdził, że na program certyfikacji szkółek i akademii piłkarskich, którego celem jest podniesienie i ujednolicenie poziomu szkoleniowego w tych ośrodkach, rząd chce przeznaczyć w ciągu trzech lat 130 milionów złotych.



- Zależy nam na tym, żeby wyławianie tych dzieci i młodszej młodzieży, która bardzo dobrze rokuje, było oparte o jak najbardziej profesjonalny model. To wszystko kosztuje, ale mamy na to zarezerwowane środki - zapewnił.

Oglądaj Wideo: tvn24 Morawiecki: to ważny krok w kierunku szkolenia dzieci i młodzieży

Szef rządu przywołał przykład Roberta Lewandowskiego, który na początku swojej przygody z piłką nożną w Lesznie pod Warszawą trenował w spartańskich warunkach.



- Dwa drzewka. Wysokość poprzeczki wyznaczała siatka za tymi drzewkami. Cieszymy się, że wielkie talenty rodzą się również w takich warunkach, ale sądzę, że szczęściu trzeba dopomóc. I to dopomóc w sposób profesjonalny - we współpracy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej stworzyć wielką machinę szkolenia polskich piłkarzy i piłkarek - zaznaczył.

Źródło: Piotr Nowak/PAP Premier Morawiecki brał udział w konferencji towarzyszącej prezentacji programu Certyfikacji Szkółek Piłkarskich

"Inwestycja w przyszłość polskiego sportu"

Certyfikacji mają podlegać szkółki piłkarskie, w których trenują dzieci i młodzież w wieku 6-13 lat. Premier zaznaczył, że może chodzić o "setki, a nawet tysiące certyfikowanych szkółek".



Polska - Łotwa na Narodowym. Mecz o fotel lidera grupy G Mecz Polska -... czytaj dalej » - Jestem przekonany, że za 5-10 lat będziemy w stanie osiągać to, co nam się marzy, i w Lidze Mistrzów, i na mistrzostwach Europy, świata, radować polskich kibiców - ocenił Morawiecki.



Uczestniczący w konferencji minister sportu Witold Bańka dodał, że certyfikowanie szkółek piłkarskich to inwestycja w fundamenty sportu dzieci i młodzieży. - Projekt certyfikacji akademii piłkarskich, szkółek piłkarskich to nie jest tylko inwestycja w polską piłkę, ale to jest inwestycja w przyszłość polskiego sportu - zaznaczył.



Prezes PZPN Zbigniew Boniek zwrócił uwagę na fakt, że w piłkę nożną chce grać w Polsce ok. 1,3 mln dzieci, a ok. 600 tys. z nich deklaruje, że "chciałoby być Lewandowskim czy Piątkiem".



- Musimy zapewnić tym dzieciom możliwość dobrego szkolenia. Przedstawiliśmy projekt certyfikacji szkółek panu premierowi, który obiecał, że wesprze go finansowo. Wszystkie koszty administracyjne zarządzania projektem pokrywa PZPN, natomiast dotacje z budżetu państwa trafią wyłącznie na procesy szkoleniowe. Jesteśmy szalenie dumni z tego projektu - podkreślił Boniek.