Milik efektywniejszy od Ronaldo i Piątka. "Wrócił na najwyższy poziom"

16.11 | Arkadiusz Milik pokazał, że ma nerwy ze stali. W 91. minucie meczu Cagliari - Napoli cudownie wykonał rzut wolny i zapewnił drużynie ważną wygraną 1:0 w 16. kolejce Serie A. Polak przegonił koszmary sprzed kilku dni, kiedy nie wykorzystał znakomitej okazji przeciwko Liverpoolowi. Dla napastnika był to ósmy gol w tym sezonie ligi włoskiej.

9.12 | To były udane występy Piotra Zielińskiego i Arkadiusza Milika w Serie A. Obaj wbili trzy z czterech goli Napoli w meczu z przedostatnim w tabeli Frosinone.

20.01 | Arkadiusz Milik wbił w niedzielę jedenastego gola w sezonie. Tym razem efektownym strzałem z rzutu wolnego przyczynił się do zwycięstwa 2:1 nad Lazio.

Tak wynika z wyliczeń "La Gazzetta dello Sport". Włoski dziennik zaznacza, że Milik strzela gole co 97 minut. Ma ich już 11, tego ostatniego wbił w niedzielny wieczór z Lazio. Do tego w spektakularnym stylu, posyłając piłkę z rzutu wolnego w okienko. Napoli pokonało gości z Rzymu 2:1.

Polak jako jedyny utrzymuje wynik poniżej 100 minut. Póki co nikt w Serie A nie ma lepszego stosunku bramek do czasu spędzonego na boisku.



Drugi jest Kolumbijczyk Duvan Zapata z Atalanty - 101 minut. Kolejne pozycje zajmują Ronaldo i Fabio Quagliarella (Sampdoria) - 117. Cała trójka przewodzi w klasyfikacji strzelców - mając na swoim koncie po 14 bramek. Za nimi jest bohater Genoi Krzysztof Piątek - 13 goli ze średnią 123 minut.

Źródło: Shutterstock/Getty Images/tvn24 Czołowi strzelcy Serie A

Odzyskał zaufanie

Milik po raz pierwszy trafił w sierpniu przeciwko Lazio. Od września do listopada dołożył zaledwie trzy bramki, tracąc miejsce w podstawowej jedenastce. Odżył w grudniu, gdy w pięciu meczach wbił aż sześć goli. W ten sposób odzyskał zaufanie Carlo Ancelottiego.



- Milik to Milik. Wciąż należy pamiętać, że przez kontuzje stracił dwa lata. Ciężko pracował i teraz wrócił do gry na najwyższym poziomie - skwitował szkoleniowiec drużyny z Neapolu.



Polski napastnik wylądował na okładce poniedziałkowego wydania "Corriere dello Sport". "Arcydzieło Ancelottiego" - pisze w tytule gazeta, która zwraca uwagę, że Milik był jednym z bohaterów osłabionego kontuzjami i kartkami zespołu (nie mogli wystąpić Allan, Kalidou Koulibaly, Lorenzo Insigne czy Marek Hamsik).





Źródło: corrieredellosport.it Milik doceniony

"MaraMilik"

Dziennikarze tego tytułu porównali ostatnio Milika do Diego Maradony, legendy Napoli, który zdobywał z klubem krajowe i międzynarodowe trofea. "MaraMilik" - nadali mu przydomek.



Ekipa z Neapolu, wicelider po półmetku rozgrywek, traci sześć punktów do prowadzącego Juventusu. Mistrz Włoch rozpocznie rundę rewanżową w poniedziałek, spotkaniem z Chievo.