Piłkarz stracił przytomność, mecz przerwano po pięciu sekundach

Do niepokojących zdarzeń doszło tuż po pierwszym gwizdku. Piłkarze Ascoli rozpoczęli grę ze środka boiska i jak to często bywa od razu posłali piłkę w okolice pola karnego rywali. Tam w pojedynku powietrznym doszło do starcia Scavone z zawodnikiem gości Giacomo Barretą.

Pierwszy z nich bezwładnie upadł na murawę i jak się potem okazało, stracił przytomność. Pozostali zawodnicy ruszyli w jego kierunku. Widząc, że nie można nawiązać z nim kontaktu, zaczęli sygnalizować, że niezbędna będzie interwencja służb medycznych.



İtalya Serie B “Lecce - Ascoli” maçında talihsiz pozisyon. Scavone bilincini kaybetti! Ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Durumu ciddi.

Maç ertelendi.@FutboTVpic.twitter.com/FdqttIoWzY — FutboTV (@FutboTV) 1 lutego 2019





Neuer z kontuzją ręki. W Leverkusen nie zagra Bayern Monachium... czytaj dalej » Scavone odzyskał przytomność. Na murawie pojawiła się karetka, którą został przewieziony do szpitala. Po konsultacji z piłkarzami i trenerami arbiter zakończył spotkanie. - Patrząc na twarze zawodników, nie było sensu tego kontynuować - przyznał prezydent Lecce, Saverio Sticchi Damiani.

Bez obrażeń

Jeszcze wieczorem lekarze podali pierwsze informacje na temat stanu zdrowia Scavone. Badania czaszki, szyi i klarki piersiowej wykazały, że 31-latek nie doznał żadnych obrażeń wewnętrznych. Jak informują włoskie media, przynajmniej do soboty pozostanie na oddziale neurochirurgii.

Nie wiadomo, kiedy dojdzie do rozegrania spotkania. Niewykluczone, że zespoły wybiegną na murawę już w sobotę. Lecce to trzecia drużyna Serie B. Scavone przebywa w klubie od sierpnia, jest wypożyczony z Parmy.