Rekord w Anglii. "Najlepszy wyścig po mistrzostwo w historii"

Liverpool rozbił w piątek Huddersfield Town 5:0, dzięki czemu do niedzieli zajmował pierwsze miejsce w tabeli. Manchester City wrócił na prowadzenie po skromnym zwycięstwie 1:0 nad Burnley. Do końca rozgrywek pozostały jeszcze trzy kolejki. The Citizens mogą jako pierwsi od 2009 roku obronić tytuł w Anglii, podczas gdy Liverpool walczy o pierwsze mistrzostwo od blisko trzydziestu lat.

Cierpienia Manchesteru City ze szczęśliwym zakończeniem. Znów jest liderem W ogromnych... czytaj dalej » Jak wyliczył serwis statystyczny Opta, to także drugi przypadek w historii najwyższego szczebla rozgrywkowego, by dwa zespoły wywalczyły co najmniej 90 punktów. Poprzednim razem stało się tak w 1971 roku, kiedy tak znakomicie punktowały zespoły Arsenalu (94) i Leeds (91).

Najlepszy sezon w historii

"Jak można czuć wstyd, zajmując drugie miejsce w najlepszym wyścigu po mistrzostwo w historii?" - Martin Samuel z "Daily Mail", jeden z bardziej znanych angielskich dziennikarzy, starał się w jednym z felietonów chyba pokrzepić Liverpool, który pomimo tak znakomitych rozgrywek w swoim wykonaniu może nie wygrać ligi.

Liverpoolczycy ponieśli tylko jedną ligową porażkę - nomen omen z Manchesterem City na początku stycznia. The Citizens przegrali czterokrotnie, ale o takiej, a nie innej kolejności w tabeli bardziej zdecydowały w tym przypadku remisy. Drużyna Juergena Kloppa zanotowała ich aż siedem, a ekipa Pepa Guardioli - dwa.



"W każdym innym sezonie City albo Liverpool wygraliby ligę w cuglach. Guardiola, siedząc na pierwszym miejscu, może jest kurtuazyjny, ale ma rację, gdy mówi, że oba kluby zasłużyły na tytuł" - zauważył angielski dziennikarz i dodał, że Liverpool z takim dorobkiem punktowym zdobywałby mistrzostwo w każdym z sezonów począwszy od 2006/2007, a skończywszy na 2015/2016.

Ale jeszcze większe wrażenie robi inna liczba. Takie wyniki dałyby The Reds w przeszłości łącznie 20 mistrzostw Anglii z 26 w erze Premier League.

Wyniki 36. kolejki:

Leicester City - Arsenal 3:0

Burnley - Manchester City 0:1

Manchester United - Chelsea 1:1

Brighton - Newcastle United 1:1

Tottenham - West Ham United 0:1

Crystal Palace - Everton 0:0

Fulham - Cardiff City 1:0

Southampton - Bournemouth 3:3

Watford - Wolverhampton 1:2

Liverpool - Huddersfield Town 5:0