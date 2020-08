Gnabry jak Robben. "Lewa noga zrobiła różnicę"

Lewandowski przypieczętował sukces Bayernu. Zagra w finale Ligi Mistrzów Bayern Monachium... czytaj dalej » Oba półfinały dzieli nie tylko dekada, ale również okoliczności, w jakich były rozgrywane. Bramka zdobyta przez Robbena na własnym stadionie, zresztą jedyna, jaka padła w tamtym meczu, dawała Bayernowi niewielką przewagę przed spotkaniem rewanżowym. Monachijczycy wygrali później w Lyonie 3:0. W obecnej edycji rozgrywano tylko jeden mecz. Gra toczyła się o wszystko.

Gra na 100 procent

Gnabry zdawał się to doskonale rozumieć i sam również postanowił dać z siebie wszystko. Najpierw samotnym atakiem ograł obronę Lyonu, wypracował sobie odpowiednią pozycję i strzałem z daleka pokonał Anthony'ego Lopesa po raz pierwszy. Niemal dokładnie tak samo, jak 10 lat wcześniej uczynił to Robben.

Chwilę później znowu był tam, gdzie trzeba. Gdy Lewandowski nie trafił czysto w piłkę i ta odbiła się od bramkarza Lyonu, to właśnie Gnabry wykończył akcję Bayernu, zdobywając drugiego gola.

Jak sam zauważył na swoim Twitterze: "Lewa noga zrobiła różnicę".



Left foot turned up today boyyyy #UCLFinalpic.twitter.com/WDV98NERF4 — Serge Gnabry (@SergeGnabry) August 19, 2020





Właściwe miejsce i czas

W tej edycji Ligi Mistrzów często był we właściwym miejscu i czasie. Tottenhamowi, rozbitemu przez Bayern w rundzie grupowej aż 7:2, grający od dwóch lat w Monachium skrzydłowy strzelił cztery gole. W pierwszym meczu z Chelsea pakował piłkę do siatki rywali dwukrotnie. W niezapomnianym ćwierćfinale z Barceloną również wpisał się na listę strzelców.

W sumie w dziewięciu meczach zdobył dziewięć bramek i w klasyfikacji najlepszych strzelców rozgrywek ustępuje tylko Lewandowskiemu i Erlingowi Haalandowi z Borussii Dortmund. W niedzielnym finale z PSG będzie miał okazję przynajmniej wyrównać osiągnięcie tego drugiego, który ma w dorobku 10 goli.

Źródło: Getty Images Serge Gnabry (Bayern Monachium)

Nie ten poziom

Patrząc na to, jak ważną postacią nie tylko w Bayernie, ale również w reprezentacji Niemiec jest Gnabry, aż trudno teraz uwierzyć w słowa ówczesnego menedżera West Bromwich Albion Tony'ego Pulisa. W 2016 roku, rezygnując z dalszego wypożyczenia młodego piłkarza szkoleniowiec powiedział, że "nie jest on na poziomie WBA".

Z kolei Arsenal kilka miesięcy później sprzedał go bez żalu do Werderu Brema za jedyne 5 milionów euro, skąd trafił do Bayernu, który błyskawicznie "zaklepał" transfer definitywny.

Kanonierzy po raz ostatni grali w Lidze Mistrzów w sezonie 2016/2017. W finale Champions League po raz ostatni wystąpili w 2006 roku, przegrywając z Barceloną. Gnabry zagra w nim za kilka dni.

Bayern Monachium - Olympique Lyon 3:0 (2:0)

Bramki: Serge Gnabry (18', 33'), Lewandowski (87')



Drugi półfinał:

PSG - RB Lipsk 3:0 (2:0)

Bramki: Marquinhos (13'), Di Maria (42'), Juan Bernat (56').



Finał - niedziela, 23 sierpnia, godz. 21

Bayern Monachium - PSG